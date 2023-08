Se busca en Córdoba un empleado del hogar para un contrato indefinido...y que hable la lengua mazahua

Seguramente, si alguien te preguntara si hablas la lengua mazahua, le responderías con la pregunta de cuál es su lugar de procedencia. Para ello, hay que viajar hasta el noroeste de México. Su población desciende de la familia Otomí-Pame y actualmente es la comunidad indígena originaria más numerosa de este estado.

Pues el habla de esta lengua es condición sine qua non de una oferta de empleo dada a conocer por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la capital de Córdoba. El puesto en cuestión es el de un empleado o empleada de hogar para un contrato indefinido a jornada completa.

Además de hablar esta lengua, cuyo conocimiento debe quedar acreditado, los aspirantes a cubrir este puesto tienen que saber manejar Microsoft Office. Asimismo, el desempeño de este puesto conlleva salidas desde Córdoba a México.

El sueldo bruto de esta oferta laboral es de 1.260 euros al mes y la fecha prevista de incorporación, el 23 de septiembre.

