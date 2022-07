La BBC vuelve a Córdoba en plena ola de calor: “La gente aquí lo sabe todo sobre el calor”

“La gente de Córdoba lo sabe todo sobre el calor”. Así arranca la cobertura que ha hecho para la BBC británica el periodista Guy Hedgecoe sobre la histórica ola de calor. ¿Desde dónde? Pues, una vez más, la televisión británica ha mandado un corresponsal a Córdoba.

La propia presentadora lo explicaba antes de dar paso a Hedgecoe: “La región de Andalucía está sufriendo algunas de las temperaturas más altas, incluida la ciudad de Córdoba”. El periodista recogía el guante contando que, incluso para una ciudad acostumbrada a vivir periodos “notoriamente calurosos y secos”, este verano “parece más caluroso de lo habitual”.

“El país está en las garras de la segunda ola de calor en las últimas semanas”, sigue contando el corresponsal, que entrevista en las calles de Córdoba a una pareja de daneses que no consigue ponerse de acuerdo sobre si el calor es soportable o no (ella dice que sí, él dice que no le importa).

Además, en su periplo cordobés, Hedgecoe también entrevista a José Carlos Igeño, del Hospital Universitario Reina Sofía, que advierte de que algunas patologías pueden llevar a las personas que las tienen a sufrir golpes de calor, además de otro médico que recomienda quedarse en casa entre las 13 y las 18.

También se va a una piscina, donde uno de los usuarios le cuenta al periodista que en Córdoba las estaciones intermedias, el otoño y la primavera, prácticamente han desaparecido. El reportaje termina a la hora de la cena en la Plaza de la Corredera, donde Hedgecoe despide la cobertura y da paso al plató con la duda de cuándo terminará la ola de calor que azota la Península Ibérica, la Unión Europea y el Reino Unido.

No es la primera vez que la BBC pasa por Córdoba para hablar de las temperaturas extremas. En 2018 ya estuvieron en Montoro y en la capital cordobesa. Un año antes, en 2017, ya informaron de la máxima temperatura histórica que logró Montoro, y que el año pasado, por cierto, volvió a superar.