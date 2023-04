'El árbol de los deseos': la acción de los niños que quieren “un parque mejor” en la manzana Banesto

Madres, padres y sus hijos e hijas han llevado a cabo una acción reivindicativa más en el parque de la antigua manzana Banesto, en Santa Rosa, para reclamar más juegos y más sombras para este espacio. Bajo el nombre de 'El árbol de los deseos, soñamos con un parque mejor', durante una tarde de juego pintaron y colgaron sus reivindicaciones en forma de deseos, de peticiones, para contar con mejoras en un espacio en el que juegan los niños y niñas de una zona con unos 18.000 habitantes.

Desde enero, los vecinos de Santa Rosa y Valdeolleros que acuden habitualmente a este parque infantil, vienen movilizándose para reclamar al Ayuntamiento mejoras, donde critican “la falta de juegos infantiles y de sombras”. Y ahora, que ya se vislumbra el alza de las temperaturas, requieren medidas para que puedan acudir -como decía uno de los carteles dibujado- “en verano, también al parquecito”, porque como se leía en otro: “Más sombra = menos calor y más diversión”.

El parque infantil cuenta con una zona con dos columpios, un tobogán y otros tres juegos, pero estas madres y padres piden que se amplíe y haya más, además de instalar sombras para este espacio. Recientemente, el Ayuntamiento ha plantado tres árboles más junto a bancos en el perímetro de la zona de juegos.

Con sus deseos en cartulinas de colores en una guirnalda que han colgado entre los árboles del fondo del parque, madres y padres también han dejado patentes sus deseos en un escrito con las medidas que piden para este parque.

Así, desde la 'Plataforma nuestras niñas y niños se merecen un parque mejor', muestran que las carencias del parque pasan por que este se encuentra “masificado”, “no hay sombras”, “hay escasez de iluminación”, creen que “el arenero es una fuente de gémenes”, además de constatar que “el parque está sucio” y “no está pensado para edades diversas”, desde los niños más pequeños hasta más mayores.

Junto a ello, apuntan que “no hay posibilidad de que niños y niñas con discapacidad puedan jugar en este parque” y denuncian que existe una zona de ejercicio para personas mayores que se encuentra “abandonada e inutilizada, que niños y niñas usan para ampliar su zona de juego”.

Por ello, requieren “una reforma de calado”, que incluya más espacio de zona de juegos, zonas infantiles para todas las edades, espacios acolchados para el juego, zona de sombra que cubra los juegos infantiles, más alumbrado y que se asegure la impieza con la frecuencia necesaria. Asmismo, solicitan que se pongan más fuentes para beber y que no se permitan perros sueltos o bien se habilite una zona específica para estos animales.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!