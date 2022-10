Los apartamentos turísticos de Córdoba hicieron el mejor agosto del último lustro

Agosto fue un buen mes en los apartamentos turísticos de la provincia de Córdoba. De hecho, fue el mejor agosto del último lustro, como muestran los datos de la Encuesta de Coyuntura Extrahotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Así, la última estadística refleja que el número de viajeros que optaron por este tipo de alojamiento creció un 60% respecto al mismo mes de 2019, el último en el que, como este año, no había ningún tipo de restricción. Ha sido, de hecho, la vuelta del turismo internacional lo que ha disparado los datos de Córdoba, que en agosto acogió en sus apartamentos turísticos a un total de 7.557 personas.

La mayoría (4.176) fueron españoles, pero el número de extranjeros que viajó a Córdoba en agosto (3.381) practicamente triplicó al del mismo mes de 2021 (1.205), y fue superior al agosto de 2019 (2.181). Este fenómeno también se dio en los hoteles cordobeses, que recibieron en agosto un 60% más de turistas que en 2021.

Las pernoctaciones en los apartamentos también fueron las mejores de los agostos del último lustro. Concretamente, se sumaron 18.243, por las 14.881 del año 2021, y las 11.581 de agosto de 2019. La estancia media en esta modalidad de alojamiento está en 2,4 noches, y apenas se ha movido desde entonces. Cabe recordar que, aunque restricciones, los meses de agosto de 2020 y 2021 el turismo nacional sí estaba abierto y hubo mucha movilidad en el turismo de interior.

En la provincia de Córdoba hay 391 apartamentos turísticos (no confundir con las viviendas o pisos turísticos) según el INE, con capacidad para 1.439 plazas. De ellos, 239, el 60%, están en Córdoba capital. En la capital, de hecho, el número de apartamentos turísticos ha crecido un 35% en el último lustro.

En aquellos dos años de pandemia fueron los alojamientos rurales los que más crecieron estadísticamente. Este mes de agosto, sin embargo, los más de 200 alojamientos de turismo rural de la provincia han descendido un 20% en el número de viajeros respecto al mismo mes de 2021. En total, pasaron por esta modalidad de alojamiento Córdoba 4.143 viajeros, frente a los 5.173 de un año antes.

Los nueva campings de la provincia, por su parte, sí tuvieron un buen mes de agosto, con un total de 4.794 personas alojadas. Fueron más que las 4.442 de agosto de 2021, pero están aún lejos de las 5.694 que pasaron por Córdoba en el agosto de 2019.

