Ambrosio descarta dimitir y confía en el archivo de la investigación: "No voy a salir huyendo"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y exalcaldesa, Isabel Ambrosio, ha descartado este lunes que vaya a dimitir después de que un juez haya abierto diligencias contra ella y su marido por un presunto delito urbanístico. Ambrosio ha reiterado en varias ocasiones que confía en que el procedimiento se archive finalmente: "No voy a salir huyendo porque es mi momento para defenderme", ha dicho.

En una comparecencia pública ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento y cuestionada sobre si dimitiría después de conocerse que está siendo investigada por el juzgado, Ambrosio ha señalado que dimitir "no tiene sentido porque sería reconocer algo que no existe". "Mi esfuerzo y mi trabajo está en defenderme de la investigación".

La exalcaldesa ha asegurado que nadie le ha pedido que dé el paso de la dimisión: "Absolutamente nadie" ha dicho y ha explicado que, durante estos días, todas las conversaciones telefónicas y mensajes que ha recibido han sido "muestras de apoyo y cariño", enteniendo que serán "días duros hasta que concluya el procedimiento. No he tenido ninguna otra opinión". Sobre las reacciones en el PSOE, Ambrosio ha dicho sentirse "apoyada y respaldada por mi partido", poniendo el foco en stos momentos en la presunción de inocencia.

"Sigo confiando en que este caso se va a archivar. Mi concentración y mi empeño está en que se archive", ha reiterado, además de señalar que a lo largo de este lunes concluirá el informe que ha elaborado sobre el caso y su defensa y que enviará a la Comisión de Ética y Garantñias del PSOE. En ese sentido, ha dicho conocer y haber firmado el Código Ético de los socialistas y estar lejos del momento que este requiere para la dimisión de un cargo público, que sería el de la apertura de juicio oral. "El reglamento establece que si hay juicio oral, yo tendría que dimitir", ha admitido, para reiterar que actualmente el momento procesal es el de investigación y que ha "desde el primer momento he ido informando a la Comisión de Ética y Garantías" del PSOE, sobre la que está "a su entera disposición".

Seguirá de portavoz en el Ayuntamiento

Isabel Ambrosio ha señalado que seguirá al frente del grupo socialista en el Ayuntamiento mientras se defiende y pide el archivo de la causa investigada y considera que esto "es compatible con mi condición de portavoz. Esa es mi obligación en estos momentos y la voy a seguir ejerciendo".

Hay que recordar que el Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba ha abierto diligencias contra la exalcaldesa de Córdoba y actual portavoz socialista Isabel Ambrosio y contra su marido por un presunto delito urbanístico. El Juzgado ha decidido citar a Ambrosio y a su marido para que declaren tras las investigaciones incoadas por la Fiscalía especial de Medio Ambiente. Ambos ya tuvieron fecha para declarar pero la vista se pospuso.

La noticia, adelantada en su día por Abc Córdoba, tiene su origen en una denuncia presentada por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía que fueron remitidas a la Fiscalía de Córdoba. Los agentes relataban que, en una patrulla por la zona, vieron en enero de 2020 una propiedad que se encontraba sobre una vía pecuaria en proceso de reforma. La vivienda se encuentra en Obejo, cercana al embalse de Guadanuño, en Cerro Muriano.

Finalmente, Isabel Ambrosio ha recordado que la pasada semana puso a disposición de los medios las explicaciones y la documentación al respecto de este caso y que, a partir de ahora, "no voy a seguir haciendo declaraciones sobre este asunto", argumentando que esta "situación preocupante me hace ser todavía más cauta y no poner en riesgo ni mi defensa ni la defensa de mi marido en este caso".