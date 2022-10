Alumnos de un colegio de Cádiz envían cartas a menores ingresados en el Reina Sofía para transmitirles esperanza

Los menores ingresados en el Hospital Reina Sofía se han llevado esta semana una muy grata sorpresa al ver cómo un buen número de estudiantes ha tenido tiempo y palabras para ellos. Y es que el CEIP Tierno Galván de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera ha remitido al centro hospitalario varias cartas de alumnos de Infantil y Primaria en las que dedican palabras de ánimo y apoyo a estos niños y adolescentes que se encuentra hospitalizados por diversos motivos.

En todas las cartas, los alumnos han intentado empatizar con estos menores, transmitiéndoles palabras de aliento y de esperanza y deseándoles una pronta recuperación. Una de estas remitentes ha sido Lucía, a la que llaman “Andalucía”. En su misiva traslada su intención es “sacarte una gran sonrisa”, sus ganas de dar un “gran abrazo” y de ver a quien sea el receptor de su carta.

Mónica cursa 5º de Primaria y también ha participado en esta actividad. Seguidora incondicional del Real Madrid, quiere saberlo todo de la persona que reciba su misiva, como su dirección, cuál es su equipo favorito y si tiene mascotas. En su carta también hay espacio para las cosas del comer y explica que le encanta “la pizza con huevo, las patatas y las salchichas”. Álvaro, Aitana, Leo, Manuela o Idayra son otros de los alumnos que han enviado cartas.

El CEIP Tierno Galván forma parte de la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz formada por centros interesados en compartir iniciativas, recursos y experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión de la Cultura de Paz, contrayendo un compromiso de profundización en aspectos concretos de su Plan de Convivencia. La normativa que regula el funcionamiento de la Red pone el acento en la cultura de la evaluación, en la necesidad de visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en los centros y en la voluntad de trabajar en red compartiendo propuestas, estrategias y recursos con toda la comunidad educativa.

Entre las señas de identidad de los centros que integran la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz destacan la promoción de los valores propios de una sociedad democrática, el respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando con la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los centros y la vinculación e implicación con su entorno.

