El alcalde de Córdoba aún no implantaría el 'Pasaporte Covid', al discriminar a quienes no han sido llamados a vacunarse

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado partidario de implantar el 'Pasaporte Covid' para entrar en interiores, si bien ha aclarado que "aún es pronto" para ello, ya que "dejaría fuera de muchas actividades a personas que no han tenido la posibilidad de vacunarse".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha reflexionado que el llamado 'Pasaporte Covid' -un certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad que ya solicitan en Galicia y Canarias- podría ser una buena medida "cuando tengamos la vacunación efectiva para las personas adultas, cuando todos hayan tenido la posibilidad".

Por el contrario, cree que implantarlo en estos momentos "puede ser casi discriminatorio", porque sería dejar fuera a alguien por "algo que no se les puede imputar, que por edad o algún problema, no hayan podido vacunarse". "Ahora, cuando hayamos avanzado en la vacunación y quien no se haya vacunado haya sido porque no ha querido, sería bueno el pasaporte de vacunación. Pero creo que no ha llegado todavía ese momento", ha sopesado.

Para el alcalde, el momento será cuando se haya abierto todos los tramos de edad que consideren los expertos, salvando a los niños, que acudirían bajo responsabilidad de sus progenitores.

"Es más importante la vacunación que tener unos días libres"

En este ámbito, Bellido ha recordado que Córdoba es la provincia que más avanzada va en la campaña de vacunación y espera que, "cuando lleguemos a un tanto por ciento de vacunación y anticuerpos naturales, del 80%, se pueda producir un descenso muy significativo de la incidencia".

Por ello, ha vuelto a hacer una llamada a la población para que se vacune, a pesar de la coincidencia de este proceso con las vacaciones estivales. "Es más importante la vacunación que tener unos días libres", ha espetado el alcalde, recordando que el 80% de las personas que están en el hospital por Covid "no están vacunadas", lo que a su juicio evidencia que "es mucho más arriesgado el no vacunarse que el miedo a los efectos que pueda tener una vacuna".

En este ámbito, ha reconocido que entiende las reticencias de cierto sector a vacunarse. "Es humano que haya personas que puedan tener un cierto temor a qué puede ocurrir con la vacuna, pero objetivamente, no hay casos apenas de reacciones a las vacunas, y sí hay datos de que el 80% de los que están en la UCI están sin vacunar. Con lo cual, creo que la conclusión es clara", ha dicho.

El alcalde ha confiado también en que se pueda estar alcanzando el pico de la quinta ola y que, a partir de ahora, los contagios disminuyan. Todo ello, al día siguiente de que Córdoba haya vuelto a entrar en nivel 3 de alerta sanitaria, algo que, según Bellido, debe servir "para tomar conciencia", pues apenas tendrá "afección a la vida diaria".