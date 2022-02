Aguirre vincula que baje la incidencia al fin de las mascarillas en aulas

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha informado este sábado que la bajada de la incidencia en la franja de edad escolar es "una variable muy importante" para que se retire en el interior de las aulas de los colegios, algo que "se hará, pero además, se hará de forma cohesionada en todas las comunidades autónomas".

Así lo ha destacado el consejero en declaraciones a la prensa en Córdoba, puesto que ha apuntado que quien tiene capacidad de quitarla es el Ministerio de Sanidad y "ellos serán quienes tomarán la medida con el respaldo, queremos, de todas las CCAA".

Aguirre ha explicado que la semana pasada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se abrió este debate para seguir la recomendación de la Sociedad Española de Pediatría de retirar la mascarilla a nivel escolar en interiores, y el Gobierno y las comunidades autónomas optaron por "ser un poco prudentes" y "esperar a que la incidencia baje más todavía, que la evolución de esta sexta ola empiece a tocar fondo y entonces tomar la medida un poco de apertura en ese tema de niños".

