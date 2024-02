Los agricultores cordobeses saldrán en tractorada la semana que viene

El campo cordobés se movilizará la semana que viene. Centenares de agricultores de Córdoba saldrán en tractorada el próximo martes, según ha podido saber este periódico por diversas fuentes. La protesta de la próxima semana no parte de las patronales agrarias.

Al igual que ha ocurrido este martes en León, el plan es cortar el tráfico a marcha de tractor para denunciar la situación que sufre la agricultura y la ganadería españolas, debido a los bajos precios y las cargas cada vez más altas que tienen que soportar los profesionales del campo, entre otros motivos.

Según las fuentes consultadas, centenares de agricultores y profesionales del campo cordobés han confirmado su asistencia a la tractorada, que partirá de diversos puntos de la provincia. Entre ellos, de localidades como La Carlota, Fuente Palmera o Bujalance.

Uno de los agricultores que participará en la protesta ha señalado a este periódico que la respuesta va a ser importante, tanto por el hartazgo ante una situación que se viene denunciando desde antes de la pandemia -que se ha visto agravada por la inflación y la guerra en Ucrania-, como por el hecho de que la campaña de la aceituna ha llegado a su término y eso va a permitir incrementar la asistencia a nivel provincial.

El peso de las protestas en una provincia como Córdoba puede ser notable. Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), la provincia de Córdoba produce el 16% de todo el aceite de oliva de España.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), a una reunión en la sede del Ministerio este viernes, 2 de febrero en un intento de frenar las protestas planteadas para las próximas semanas.

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, responde así a la petición de encuentro planteada en la carta conjunta por de Asaja, COAG y UPA y recibida este martes, 30 de enero, en el Ministerio.

Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias llegaron este martes a un acuerdo para solicitar a Planas soluciones “inmediatas” para abordar los problemas del sector en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC), sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

Asaja, COAG y UPA acordaron este martes retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un “ambicioso” plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Las asociaciones aseguraron en una nota de prensa conjunta que “los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas”.

En este sentido, las organizaciones destacaron que van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como el del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se frenen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.

Por otro lado, Asaja, COAG y UPA reclamaron la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.

Las protestas del campo español se intensificaron durante los meses previos a la pandemia. Ya entonces, la Guardia Civil llegó a desalojar una gran tractorada que durante cuatro horas y media cortó el tráfico en la autovía A-4 en el mes de febrero de 2020, pidiendo al Gobierno de España una salida a la situación de crisis de rentabilidad en la que estaban inmersos los agricultores y los ganaderos.

Aquel día, el 14 de febrero de 2020, participaron en la protesta más de 5.000 tractores y otros vehículos conducidos por agricultores y ganaderos, convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.

Con la pandemia, las protestas se paralizaron. Aunque la situación no mejoró y volvieron a activarse de forma intermitente por todo el territorio español, incluida la provincia, que ha vivido tractoradas esporádicas. Desde hace unos meses, sin embargo, las protestas se han sucedido a nivel europeo, con sonadas movilizaciones en Alemania y Francia, al igual que lo hicieron los holandeses hace un año o los polacos un poco antes.

Como explicaba Eduardo Moyano, el descontento crónico de los agricultores se explica porque su actividad es muy vulnerable al tener poca capacidad de reacción ante coyunturas adversas, sean climatológicas (sequías, heladas, granizo…), económicas (volatilidad de los mercados, competencia de terceros países…) o políticas (guerras bélicas o comerciales, bloqueo de las cadenas de suministro…). Esto hace que la gran mayoría de los agricultores vivan al límite, con una sensación de incertidumbre respecto al futuro y eso les lleva a vivir su profesión con desasosiego y a manifestar su ira en forma de protesta en las calles y carreteras.

Dicha fragilidad explica también la existencia de políticas de apoyo (como las europeas de la PAC) con medidas de diversa índole (ayudas directas, pagos compensatorios, ayudas a inversiones…) cuyo propósito es dar estabilidad a un sector esencial para la producción de alimentos, garantizando a los agricultores unos ingresos mínimos. Lo que ocurre es que, en ocasiones, como ahora, las crisis de coyuntura son de tal magnitud, que las ayudas públicas son insuficientes para compensar los efectos negativas de aquéllas en el sector.

