"Exportar el modelo Córdoba": el PP exhibe unidad en su congreso provincial ante los líderes autonómicos y nacionales

Adolfo Molina ha sido reelegido como presidente del PP de Córdoba en el congreso provincial que ha celebrado este sábado en la capital y en el que ha querido exhibir la unidad de los populares cordobeses. Con el 99,1% de los votos para su candidatura, la única que se presentaba, Molina ha sido proclamado de nuevo presidente del PP y ha reivindicado esa unidad y reclamando que el partido exporte "el modelo Córdoba" al resto de provincias.

"Reivindico este modelo de partido, lo que ya hemos bautizado como el modelo Córdoba, un partido unido, que trabaja esa unidad, que se cuida, se mima ,se protege entre todos. No damos ruido -no me lo negaréis-, pero damos resultados" ha dicho en referencia a otros congresos del PP con enfrentamientos internos, como en Sevillao la semana convulsa del partido en Murcia y Madrid.

Molina ha sido elegido en un congreso al que han asistido el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, así como la secretaria general del partido en el ámbito regional, Dolores López, en un evento que ha sido celebrado en formato mixto -presencial y telemático- desde el salón de actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba.

Y ante los líderes autonómicos y nacionales de su partido, Molina ha querido exhibir la unidad del PP de Córdoba: "Exportemos el modelo Córdoba al resto de provincias, querido Teo", le ha dicho directamente a García Egea, que ha recogido el guante: "Has conseguido unir al PP, ese modelo Córdoba, lo estás exportando, evangelizando, digitalizando, con mucho talento detrás", le ha dicho el secretario general del PP nacional al presidente de los populares cordobeses. "Necesitamos que Córdoba sea un puntal, en ese trabajo municipal que comenzamos desde ya", ha avanzado sobre la tarea del partido de aquí a las próximas elecciones municipales de 2023.

Por su parte, el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido a Molina "el gran esfuerzo" que ha realizado en los últimos años, pues ha logrado hacer en la provincia cordobesa "un gran partido transversal de pueblos y ciudades". De hecho, según ha asegurado Moreno, "queremos que así sea el PP y tú lo encarnas perfectamente, siempre con una actitud inteligente y sabiendo que muchas veces hay que ceder para poder ganar".

En este sentido, Moreno ha afirmado que Molina ha conseguido generar en el PP cordobés "un entorno de motivación, de ilusión y de perspectivas para el futuro", lo que le ha llevado a dar la "enhorabuena" a Molina, al que cree "capaz de hacer muchísimas", y así lo ha "demostrado a lo largo de muchos años", no solo desde su responsabilidad en el partido, sino también el Parlamento andaluz, donde es "un brillante parlamentario". Además, para Juanma Moreno, el recién reelegido presidente provincial del PP de Córdoba tiene también entre sus cualidades el tener "siempre un tono amable", además de "mano izquierda y siempre sabiendo dar su sitio", con "una actitud inteligente" le hace ser al final "un líder".

García Egea sobre Murcia

Por otra parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha agradecido este sábado a los tres diputados de Ciudadanos (Cs) por "mantenerse fieles al pacto" en la Región de Murcia ante la moción de censura presentada por el PSOE y Cs y ha pedido dejar "gobernar" y crear riqueza al PP. En declaraciones a los periodistas, García Egea ha advertido de que "el marketing" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está "dañando España" y "ahora ya también empiece a dañar al propio Partido Socialista y al propio partido de Ciudadanos".

"Después de este intento de gobernar la Región de Murcia desde unos despachos de Madrid con una maniobra oscura y tratando de quebrar la palabra dada hace dos años en un pacto que está generando prosperidad y riqueza a la Región de Murcia, como lo está haciendo aquí en Andalucía, creo que ha quedado descubierta esa maniobra de Pedro Sánchez de intentar a toda costa hacerse con gobiernos que están funcionando", ha apuntado.

De esta manera, ha agradecido a los tres diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, que se hayan "mantenido fieles al pacto" porque han demostrado que "en Murcia, como en toda España, cuando una persona se da la mano es tan importante como cuando se firma un contrato" y ha indicado que "hay personas dentro de Cs que son tránsfugas en su propio partido y que están rompiendo los acuerdos a los que se llegó hace dos años".

Ante esto, ha pedido "una vuelta a la normalidad". "Los españoles necesitamos normalidad, seguir trabajando, que la gente se dé más prisa en los pasillos de la Comisión Europea en pedir vacunas que en los pasillos de los parlamentos para presentar mociones de censura", ha reclamado. "Es inadmisible. Entre unos pidiendo elecciones y otros pidiendo mociones de censura. Me gustaría que dejaran al Partido Popular gobernar y crear riqueza", ha subrayado, toda vez que ha considerado que esta moción de censura era "injusta, incluso a la desesperada". "Que dejen que las regiones sigan prosperando y sigan avanzando con gobiernos como el que tenemos en Andalucía o en Madrid", ha afirmado.

De igual manera, ha instado a Cs a "mirar quién firma la moción de censura" porque, entre los firmantes, según ha detallado, "hay un imputado por corrupción", de manera que la presidenta de la formación naranja "ha estampado su firma en una moción de censura junto a un imputado por corrupción", mientras que en el Gobierno de Murcia "no hay ni uno solo de las personas que lo conforman con una sola mancha". "Es un gobierno honesto. Se quiere sustituir por parte de Ciudadanos y del Partido Socialista un gobierno honesto y limpio por un gobierno con un imputado por corrupción", ha detallado.

Congreso del PP de Córdoba en formato mixto

Desde las 10:00 de este sábado, con un formato mixto, por un lado el grueso de los compromisarios han seguido el conclave y ejercido su derecho de voto de forma telemática. Y por otro lado, un reducido número de compromisarios han podido seguido el congreso y votar de forma presencial cumpliendo el aforo permitido en este recinto, así como la normativa vigente en cuestiones de higiene y seguridad anticovid. Así, los 1.070 compromisarios han podido ejercer su derecho al voto, ya sea de forma telemática o presencial.

Bajo el lema 'La fuerza de Andalucía, Córdoba' en el congreso se han expuesto dos comunicaciones. Por un lado la comunicación 'Córdoba, nuevas prioridades para nuevas realidades', que ha sido coordinada por Beatriz Jurado y Andrés Lorite, y en la que han participado Mª Jesús Botella, Araceli Cabello, Cristina Casanueva, Guiseppe Aloisio, Juanra Pérez, Blanca Torrent, Sergio Velasco, José Mª Estepa y Manuel Lopera.

Y por otro lado la comunicación 'Un nuevo modelo de partido al servicio de Córdoba', coordinada por Félix Romero y Lourdes Morales, y que ha contado con un equipo redactor formado por Francisco Acosta, Juanra Valdivia, Verónica Martos, Carlos Moreno, Eduardo Lucena, Celia Millán, José Mª Lara, Montse Jurado y Alberto Doncel.