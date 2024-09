Los abogados y procuradores se plantan ante la inacción del Gobierno para garantizar sus pensiones

El colectivo de abogados y procuradores cordobeses se ha plantado este viernes ante la sede de la Seguridad Social en Córdoba para manifestar su oposición ante la solución que ha planteado el Gobierno de España para que estos profesionales colegiados se integren obligatoriamente en el sistema de pensiones sin perder la totalidad de los años cotizados.

En Córdoba, según los datos facilitados por la portavoz del movimiento J2, Lourdes Cano, hay casi 2.000 profesionales del derecho afectados y que reclaman una solución a la situación crítica que viven quienes han fiado su jubilación a la Mutualidad de la Abogacía y de la Procura.

Lourdes Cano denuncia que el sistema de mutualidades les ha dejado en una situación insostenible, con jubilaciones que, en muchos casos, no alcanzan los 400 euros mensuales. “Muchos compañeros, algunos de más de 80 años, se ven obligados a seguir trabajando por pura necesidad, no por vocación”, ha explicado Cano, quien resalta que este problema afecta a más de 100.000 profesionales en todo el país.

A su juicio, la situación en Córdoba es especialmente preocupante, ya que muchos abogados y procuradores mayores, incapaces de acceder a una pensión digna, se ven obligados a seguir ejerciendo. “Es común ver a compañeros de 80 años trabajando con la toga, no por vocación, sino por pura necesidad”, denunció Cano.

La portavoz subrayó que esta realidad afecta a cientos de profesionales en la ciudad, algunos de los cuales se encuentran en situación de “indigencia” debido a las bajas pensiones que reciben tras años de cotización en las mutualidades.

No es una cuestión nueva. Según el colectivo, cuando estos profesionales se colegiaban al inicio de su carrera, estaban obligados a afiliarse a la mutualidad, sin posibilidad de cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). A lo largo de los años, las reformas legislativas permitieron el traspaso al RETA, pero sin conservar los años de antigüedad ni los fondos acumulados en las mutualidades, lo que ha disuadido a muchos de hacer el cambio.

“Nos hemos visto atrapados en un sistema que no nos asegura una jubilación digna”, ha señalado la portavoz, que este mismo viernes se ha visto con el diputado cordobés de Sumar, Enrique Santiago, quien se ha comprometido a trasladar su lucha al Congreso de los Diputados.

En este sentido, Cano denuncia que, a pesar de que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social reconoce la situación, las soluciones propuestas hasta ahora son “inaceptables”. Los manifestantes exigen poder integrarse en el RETA con los mismos derechos que cualquier otro trabajador autónomo, sin perder los años cotizados ni los fondos acumulados. “No queremos privilegios ni limosnas, solo queremos que se nos trate como al resto de los trabajadores que han cotizado toda su vida”, ha indicado.

Los manifestantes han advertido de que la concentración de este viernes no es algo puntual, y que no cesarán en su lucha hasta que se les ofrezca una solución justa. “Nos hemos pasado la vida luchando por los derechos de los demás, pero ya no más. Ahora toca luchar por los nuestros”, ha concluido Lourdes Cano.