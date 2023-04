La Abogacía Española respalda a una letrada de Córdoba con un embarazo de riesgo y de baja a la que no le suspenden un juicio

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha salido en defensa de una abogada de Córdoba con embarazo gemelar de riesgo y de baja por lumbalgia a la que no le suspenden un señalamiento.

Según informan desde el Colegio de la Abogacía de Córdoba, esta trabajadora ha acreditado debidamente una situación de baja médica y avanzado estado de gestación que ha visto denegada la suspensión de un señalamiento judicial por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puente Genil.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su apoyo a la misma y, a su vez, su más profundo rechazo a la denegación de la suspensión solicitada, dándose la circunstancia de que, además, se celebraron declaraciones sin la presencia de los abogados de las partes.

El respeto a la abogacía, como elemento esencial de una Administración de Justicia en un Estado de Derecho, supone la debida consideración a los letrados y letradas en su ejercicio profesional ante los órganos judiciales y, especialmente, cuando el abogado o abogada está de baja por enfermedad o causa de fuerza mayor, expone el Consejo en su comunicado.

Estas circunstancias pueden ser de carácter procesal (como coincidencia de señalamientos), o de ámbito más personal (por ejemplo, enfermedad, maternidad o paternidad o defunción de un familiar próximo).

En el escrito, los abogados de toda España recuerdan que la relación de confianza entre la defensa y la persona defendida es un derecho inalienable para garantizar una tutela judicial efectiva, sin que se pueda imponer una sustitución o cambio de profesional, sin el consentimiento expreso del justiciable.

