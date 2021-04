El 30% de los parados cordobeses ya no cobra ninguna prestación por desempleo

El 30% de los cordobeses que está en situación de desempleo ya no cobra prestación alguna, según la estadística oficial y consolidada del SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo. En concreto, las prestaciones cubrieron al 71,4% de los cordobeses en febrero, frente al 74% que sí que cobraba prestación alguna durante el mes de enero. Aún así, esta cifra es mucho mejor que la media de Andalucía y de España, donde solo se cubre al 63% de los parados.

La falta de prestación, además, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. En Córdoba, el 21% de los hombres en paro no cobran prestación alguna. En el caso de las mujeres la cifra se va al 66,5%.

Ahora mismo, bajo el paraguas de la protección social están 63.864 cordobeses. La mayoría está cobrando la prestación por desempleo correspondiente (19.189 personas en total). El siguiente tramo de prestaciones se refiere a los cordobeses que están cobrando el subsidio agrario (algo que no existe en la mayoría de comunidades de España). En total, son 15.274 los cordobeses que perciben esta prestación complementaria a los jornales en el campo. Este dato es el que hace que la cifra de cordobeses sin salario alguno estando parados no sea tan alta como en el resto de España. Además, otros 11.130 cordobeses disponen de la renta agraria.

Mientras, 14.384 de la provincia están percibiendo una prestación contributiva, al tratarse de parados de más larga duración. La renta activa de inserción la cobran en Córdoba 3.886 personas.

Con estos datos, el número de cordobeses que ya ha dejado de cobrar aún estando en el paro es de más de 26.000 personas. La mayor parte de ellos son parados de larga duración ya sin derecho a prestación alguna.

