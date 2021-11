Unos 200 estudiantes se concentran en Córdoba contra las reformas de las leyes universitarias

Este jueves, unos 200 estudiantes de la Universidad de Córdoba se han concentrado frente a la puerta del Rectorado para protestar contra la Ley de Convivencia Universitaria (LCU)y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con las que han visto "mermados" sus derechos. Así lo ha manifestado Cristina Macho Reyes plenaria del Consejo de Estudiantes de Filosofía y Letras, Coesfilo.

Previamente a la movilización, los estudiantes han realizado una asamblea donde han votado a favor de realizar la concentración y han leído un manifiesto. Macho ha expresado, en nombre de la comunidad universitaria su desacuerdo con estas dos leyes, con las que se han sentido "abandonados y desprovistos de voz". Sin embargo, ha asegurado que no permanecerán callados y que sí la situación no cambia saldrán a la calle "todas las veces que sean necesarias" por que sus derechos "no son negociables".

Según ha explicado Marcos Jiménez, vicepresidente del consejo de estudiantes de ciencias, la Ley de Convivencia Universitaria se ha negociado durante un año y al llegar al Congreso "se ha utilizado como moneda de cambio para negociar los Presupuestos Generales del Estado". El grupo político Esquerra Republicana ha presentado una enmienda "que elimina lo positivo de la ley", con la que, según ha detallado "se elimina la parte de mediación y no se regulan los castigos". Algo que el Gobierno ha aceptado "porque necesitan votos para los PGE" y con lo que "están tirando un año de trabajo por la borda". Por ello, piden que se derogue.

En cuanto al anteproyecto de la LOSU, Macho ha expuesto que hay medidas recogidas como que en las elecciones para el Rectorado "solo el 10% de los votos correspondan a los estudiantes y el 30% a empresas externas". La petición en este sentido es que se modifique teniendo en cuenta a los propios estudiantes.

Los alumnos han necesitado pedir permiso para acudir a esta manifestación, aunque las clases han continuado. Tras la lectura del manifiesto, los universitarios se han movilizado a las puertas del Rectorado donde han expresado su rechazo hacia lo establecido en estas leyes. Al grito de "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste".

Por su parte, Pablo Fernández, coordinador externo del Frente de Estudiantes, quienes han convocado la manifestación, ha explicado a todos los jóvenes concentrados que "quieren que cuando estemos estudiando estemos trabajando gratis para las empresas y que la gente se lucre de nuestros estudios". Lo que ha indicado, les impedirá encontrar trabajo "cuando salgamos porque otros estudiantes estarán cubriendo esos puestos". Por ello, están "luchando por la educación, pero también por el trabajo de mañana".

Asimismo, han aprovechado para pedir más atención en salud mental al grito de "salud mental pública y de calidad", ya que la atención psicológica en las Universidades es uno de los derechos de los estudiantes. Las decenas de jóvenes han continuado movilizados y expresando su desacuerdo con los cánticos de "Que no queremos pagar su deuda con sanidad y educación", "Si nos roban el futuro, bloqueamos la ciudad" y "los estudiantes unidos y adelante", entre otros.