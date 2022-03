Más de 17.000 inspecciones laborales en Córdoba durante el 2021

17.080. Ese es el número total de actuaciones que llevaron a cabo los Inspectores de Trabajo de la provincia de Córdoba durante el año 2021, según consta en una respuesta parlamentaria que el Gobierno central ha dado al diputado del PSOE Antonio Hurtado.

Eso sí, el año pasado se resolvieron un total de 7.897 expedientes, una cifra muy inferior al de iniciados, según los mismos datos aportados por el Ejecutivo central. Todos fueron llevados a cabo por los 57 inspectores de Trabajo que hay en la provincia de Córdoba, según consta en la respuesta parlamentaria.

El Ejecutivo ha anunciado además que tiene previsto incorporar a 166 efectivos más en toda España, 55 inspectores y 110 subinspectores. Las incorporaciones se harán en todas las delegaciones territoriales de España, destinadas a reforzar este tipo de inspecciones para evitar el fraude laboral.

