Los vecinos de Cardeña y Venta del Charco respaldan a los de Azuel contra el recorte de horarios de su consultorio

Los vecinos de Cardeña y Venta del Charco han respaldado en masa la recogida de firmas puesta en marcha por la aldea de Azuel contra el recorte de horarios que la Junta de Andalucía implementará en el consultorio de esta pedanía. De las 1.250 firmas posibles que los habitantes de Azuel pueden obtener entre esta pedanía, Venta del Charco y el pueblo de Cardeña, contra la medida, ya llevan 900.

Según han confirmado este miércoles dos portavoces de los vecinos, Estrella Borrego y José Ruiz, los habitantes de Cardeña -que se encuentra a siete kilómetros de Azuel- nunca han solicitado un aumento de profesional sanitario y el número de cartillas que tiene asignado este municipio es de 1.200, “lejos de las 1.500 que obligan a un incremento del personal sanitario”.

Para mostrar el rechazo a esta medida, que aún no se ha implementado, los vecinos de Azuel se han dado cita frente a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba, aunque no han sido recibidos por la delegada de Salud, María Jesús Botella, “por motivos de agenda”, ha señalado la empleada de la delegación que ha salido a atender a los vecinos. Estos se han levantado en contra de esta decisión, aduciendo la dificultad que tiene la mayoría para desplazarse, además del gasto. Hace más de tres semanas que el Ayuntamiento de Cardeña le solicitó a Botella una reunión para abordar la situación, pero los portavoces han confirmado que la petición no ha sido aún respondida. En este Consistorio, IU, PSOE y PP rechazaron la medida, catalogándola de “ataque al mundo rural”.

En la concentración de este miércoles, los participantes han leído dos comunicados en los que han pedido tanto a la delegada como a la gerencia del Área Sanitaria Norte que reconsideren los recortes de horarios, que son del 45%. Casi la mitad de la población de Azuel tiene más de 75 años, una aldea “que no tiene medios públicos de desplazamiento, por lo que no se puede reducir en esta pedanía para reforzar el consultorio de Cardeña”, ha señalado Ruiz, quien ha recordado que, al contrario, en esta localidad, la población mayor de 65 años no llega ni a un tercio.

Asimismo, este portavoz ha afirmado que los sanitarios de Azuel “no tienen horas libres” entre las atenciones médicas en el consultorio y las domiciliarias, además de ser “el más humanizado de Andalucía”. La trabajadora de Salud que ha atendido a los convocantes ha asegurado que el próximo miércoles serán atendidos por Botella.