Un total de 64 ayuntamientos cordobeses instalarán puntos de recarga de vehículos eléctricos

La Agencia Provincial de la Energía publicará el próximo viernes, 29 de octubre, la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de un plan provincial para la creación de una red pública de puntos de recarga de vehículos eléctricos, con una inversión total de 500.000 euros. Se han recibido un total de 76 solicitudes de ayuntamientos de la provincia de Córdoba, y se han concedido ayudas a 64 de ellos, con una población de 275.074 habitantes en total.

El presidente de este organismo de la Diputación de Córdoba, Víctor Montoro, ha destacado que “esta convocatoria ha venido a avanzar y dar un paso más en las actuaciones de impulso de la movilidad urbana sostenible que, desde la Agencia Provincial de la Energía, se vienen desarrollando en los últimos años”. Montoro ha recalcado que “el objetivo de estas ayudas es contribuir de una manera más efectiva a la descarbonización del transporte, en línea con los objetivos nacionales y comunitarios”. “Pretendemos facilitar a las entidades locales de la provincia la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, que, si bien contribuya a un cambio progresivo de las flotas de vehículos públicas, también pueda ofrecer sus servicios al público en general”, ha incidido.

El también vicepresidente quinto ha señalado que “en los últimos años se han venido realizando planes de movilidad urbana sostenible en los municipios de la provincia, que han permitido a las entidades locales conocer cómo se produce la movilidad en sus territorios”. Asimismo, ha apuntado, “se han propuesto numerosas medidas para solventar los problemas que se producen en relación a garantizar la seguridad del peatón, evitar problemas asociados al aparcamiento y en general, reducir el consumo de energía y las emisiones de gases asociados al transporte”.

En definitiva, ha insistido Montoro, “además de mejorar la calidad del aire y la reducción de la contaminación, se cuenta con un nuevo reclamo para aquellos que vienen a visitar nuestra provincia”. Se puede subvencionar hasta el 100% del importe de las instalaciones, con un límite de 8.000 euros, siendo compatible con cualquier otra subvención para la misma finalidad, y subvencionando actuaciones iniciadas a partir del 1 de enero de 2021.

Además de la propia inversión en la infraestructura de recarga, es subvencionable el coste de los estudios o proyectos y honorarios asociados, así como el software y la señalización. Los criterios de valoración de las solicitudes presentadas se han establecido atendiendo a factores como el número de habitantes; la despoblación en los últimos diez años; el incremento de los valores de paro desde diciembre de 2019 y la integración de sistemas de pago, gestión o conectividad. Al respecto, Montoro ha señalado que “en todo caso, se han priorizado las oportunidades para los municipios con menores recursos o que están sufriendo de forma más importante las situaciones de desempleo y despoblación”.

El presidente de la Agencia Provincial de la Energía ha anunciado que “dado el éxito de esta convocatoria, estamos preparando una nueva edición para el primer trimestre del próximo año, que priorizará a aquellos municipios que se han quedado fuera, por disponibilidad presupuestaria”. Esta convocatoria se enmarca dentro del objetivo 7 de la agenda 2030, que es el de “garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Igualmente colabora en el cumplimiento de los objetivos del mandato corporativo de trabajar en la creación de oportunidades en los municipios de la provincia, con el objetivo final de luchar contra la despoblación y fijar al territorio la población de las zonas rurales.

