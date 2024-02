Una tonelería artesana de Montilla copa los premios internacionales del mundo del whisky

Tonelería del Sur en Montilla, firma galardonada en 2021 con el Premio a la Artesanía de Andalucía en la categoría de Innovación e Investigación, sigue cosechando premios. En esta ocasión, su marca, Casknolia, ha sido elegida Cooperage of the Year 2024 (Tonelería del Año 2024) por segundo año consecutivo en los World Whiskies Awards. Por su parte, Rafa Cabello, gerente y maestro tonelero de la firma, es distinguido como Icon of Whisky en calidad de Cooper of the Year 2024 (Tonelero del Año 2024).

Tanto Casknolia como Rafa Cabello han resultado ganadores en la categoría regional Rest of the World lo que implica sendas nominaciones para competir por el título Global Icon of Whisky 2024 en la gala que se celebrará en Londres a finales del próximo marzo.

El jurado internacional, conformado por expertos de diferentes ámbitos vinculados al mercado de los espirituosos, considera que Casknolia es un ejemplo de calidad, versatilidad, innovación desde la tradición y enfoque en las necesidades reales de los destiladores. Un hito para la artesanía andaluza, que obtiene con este premio el reconocimiento a siglos de tradición tonelera.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, M.ª Dolores Gálvez, ha querido felicitar a esta firma montillana por este reconocimiento “y por seguir manteniendo su esencia y saber artesanal en la confección de barriles que acogen los mejores caldos no solo de Andalucía, sino de otros muchos lugares del mundo, combinándolo con la recuperación y puesta en valor de toneles en desuso con años de historia y solera en sus maderas para destinarlos a darle matiz y sabor a otros bebidas como el whisky”.

“Sin duda alguna estos reconocimientos muestran su apuesta decidida para unir tradición, innovación e investigación para transformar sus productos y diversificar su producción y mercados y no dejando atrás su enseña artesanal” ha incidido Gálvez.

Tonelería del Sur

Casknolia fue también elegida Global Icon of Whisky: Cooperage of the Year en los World Whiskies Awards celebrados en Londres en marzo de 2023. Es una de las empresas finalistas de los Premios Alas 2023 a la Internacionalización en la categoría Empresa Exportadora. Además, fue reconocida con el premio a la Innovación e Investigación en Artesanía por la Junta de Andalucía en 2021 y recibió el Accésit como PYME Sostenible por parte de la Cámara de Comercio de Córdoba y el Banco Santander

en 2022. Casknolia es una de las marcas de referencia del mercado tonelero a nivel mundial. Exporta a más de 30 países y está considerada como la mejor marca de barriles madurados con vinos generosos en mercados como EEUU, Escandinavia, Alemania, India, Japón y, por supuesto, Reino Unido, con especial representación en Irlanda y Escocia, el país más representativo de la industria del whisky, donde las barricas Casknolia han sido reconocidas incluso por el Rey Carlos III.