La sequía y el aumento de población llevan a Benamejí a otro verano de cortes del suministro de agua

Benamejí vive de nuevo un verano salpicado por los cortes de suministro de agua. Junto a Fuente Tójar, es uno de los pocos municipios de toda la provincia que se ha visto obligado a tomar esta decisión ante las dudas, desde el equipo de gobierno, de poder ofrecer agua durante un día completo. El 22 de julio se produjo el primer corte de agua y a él le han ido sucediendo otros: hasta cinco más, durante los días 2, 3 y 4 de agosto y durante esta semana. Para afectar lo menos posible a los vecinos, las interrupciones del suministro se producen por la noche, de 23:00 a 6:00. La sequía y el aumento de la población en el municipio durante la época estival son, tal y como explican desde el Ayuntamiento, los principales motivos de la situación.

Durante el mes de junio, Benamejí no sufrió "problemas de agua" que pudieran alertar de esta futura situación. Sin embargo, el 1 de julio, el perfil de Facebook del Ayuntamiento ya empezó a advertir a la ciudadanía, pidiendo a los vecinos que ejercieran un consumo responsable del agua para evitar situaciones como las del pasado año. Pero los cortes, finalmente, han acabado llegando. Se pueden enumerar hasta cuatro motivos diferentes que los han provocado, aunque todas podrían resumirse en una sola: la sequía.

Benamejí se abastece, principalmente, del embalse de Iznájar, que actualmente está al 23,64% de su capacidad. Por debajo de esta capacidad se encuentran los embalses de Arenoso (17,96%), La Breña II (16,52%), Puente Nuevo (20,92%) y Yeguas (20,08%). Sólo la aldea del pueblo -unas 200 personas-, tal y como explican fuentes municipales, se abastece de los acuíferos. Así, poco más de 4.800 personas consumen agua procedente de este embalse. Al aumentar su gasto, los depósitos municipales descienden y, con ello, también la presión.

Sin embargo, el Ayuntamiento afirma que la población del pueblo aumenta en verano, tanto por las fiestas como por el camping, "que actualmente está completo", por lo que el consumo diario de aquellas 4.800 personas es considerablemente mayor en época estival. A su vez, la ola de calor hace que los vecinos consuman más agua, por lo que la recuperación de los depósitos se dificulta.

Por otro lado, desde el Consistorio señalan que otra causa de la falta de agua radica en la infraestructura que lleva el agua hasta Benamejí, que es compartida con Palenciana. "Este municipio se abastecía anteriormente de sus propios pozos pero, ante la sequía, no es capaz de autoabastecerse, por lo que el agua que pasaba antes por la infraestructura ya la compartimos dos pueblos", explican fuentes municipales.

Por otro ello, el Ayuntamiento ha anunciado el inicio de una campaña de inspecciones y control que permita detectar posibles malos usos del agua pública, derivando en la toma de medidas que sea necesarias para su solución. Básicamente, el Consistorio quiere investigar si se estarían produciendo enganches en su red hidráulica que estaría agravando esta situación. Por el momento, para esta semana no se esperan más cortes del suministro ya que los realizados recientemente "han permitido llenar los depósitos de agua hasta el domingo". Si la cantidad de estos vuelve a descender sobremanera, los cortes volverán.

En situación parecida se han visto los vecinos de Fuente Tójar, que la noche y la madrugada del 2 de agosto sufrieron un corte del suministro de agua debido al bajo nivel con el que contaban en aquel momento los depósitos municipales. En este caso, los problemas vinieron derivados del poco caudal que tenía el Pozo de La Rentilla, que apenas podía abastecer a Todosaires y La Cubertilla, sumado a los problemas que surgieron con el uso del Pozo de La Piscina y al poco caudal de agua que este municipio estaba recibiendo desde la Empresa Aguas de Priego desde el 31 de agosto.

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha confirmado a este periódico que no se contemplan restricciones de agua para ningún municipio.

