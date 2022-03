El sector del frío industrial de Lucena teme las repercusiones económicas de la invasión de Ucrania

Las jornadas técnicas organizadas por la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR) con el apoyo de CECO, celebradas este miércoles en Lucena, han servido para visibilizar la preocupación del sector industrial por las derivadas económicas que puede acarrear el conflicto militar desatado en Ucrania tras la invasión de Rusia.

Bajo el título ‘Presente y futuro de la industria del sur de Córdoba’, las jornadas han concitado a representantes empresariales de los diferentes sectores productivos en torno a la ponencia impartida por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, acompañado en este encuentro, entre otros, por el alcalde de Lucena, Juan Pérez, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, además del presidente de AFAR, Joaquín Peñalver.

La actualidad que se vive en la Europa del Este ha marcado estas jornadas, convocadas con antelación al estallido de la guerra, que a tenor de lo manifestado en las diferentes intervenciones puede “lastrar el despegue económico que venimos experimentado en los últimos meses tras la recuperación de la crisis económica que nos había dejado la pandemia”, ha asegurado Peñalver.

Más allá de la preocupación por la situación actual, esta jornada celebrada en el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) ha dejado como anuncio la creación de la Cátedra del Frío, una iniciativa en la que trabajan la Diputación, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena a través del GDR de la Subbética.

Juan Pérez ha comparecido para asegurar que “la lógica preocupación” del sector industrial de Lucena y la comarca del sur de la provincia por el tema de Ucrania se afronta “con la fortaleza de un tejido emprendedor que es capaz de asumir los retos desde la excelencia y la diversificación como lo ha hecho lo siempre”.

En clave más local, el alcalde ha manifestado que “este encuentro también sirve para impulsar la solución definitiva a la situación de este edificio del IAT, que en las próximas semanas podría quedar listo ya para su cesión por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para que, a su vez, pueda ponerlo a disposición de los diferentes sectores productivos de la ciudad, como son el frío industrial y la madera para que sigan creciendo desde la cooperación”.

