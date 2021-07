Sebastián Pérez destaca que para IU "la Memoria Democrática es una absoluta prioridad"

El nuevo coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha destacado este lunes que, para su formación, "la Memoria Democrática es una absoluta prioridad", razón ésta por la que para ofrecer su primera rueda de prensa se ha desplazado a Aguilar de la Frontera (Córdoba), donde su ayuntamiento, gobernado por IU, trabaja en la recuperación de los restos de represaliados por los franquistas en dicho municipio.

Pérez, que ha estado acompañado por la parlamentaria andaluza por Córdoba de UPporA, Ana Naranjo; el delegado de Memoría Democrática de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, y la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, ha dicho que este primer encuentro con los medios tras su elección como nuevo líder de IU en la provincia quería que supusiera "un gesto importante, para marcar cuales son las prioridades de Izquierda Unida, y los derechos humanos", en cuanto al "cumplimiento de los mismos, es ineludible".

En este caso, además, según ha recordado, "en la provincia de Córdoba existen 79 fosas comunes, que se sepa, con más 5.000 víctimas que están todavía desaparecidas", pues no se las ha exhumado ni identificado plenamente, de ahí "el compromiso" de IU de que "verdad, justicia, reparación son una prioridad" en este ámbito.

Por eso y durante los cuatro años de su mandato al frente de IU, Pérez va a "trabajar para que Córdoba sea una provincia donde prime la verdad, la justicia y la reparación", siendo ejemplo de ello la mencionada intervención de en el Cementerio Municipal de Aguilar, que es "un ejemplo de como Izquierda Unida, cuando está en las instituciones, cumple con los derecho humanos", en este caso con financiación del propio Consistorio y también de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), del Estado y de la Diputación.

En contraste, "otras administraciones, como el Gobierno andaluz de las derechas, no financian y no contribuyen a ayudar a las víctimas y a sus familiares", siendo "una auténtica vergüenza que en un país como éste existan instituciones que no colaboren con la defensa de la dignidad de los seres humanos".

Por eso, precisamente, se va a "mandar el mensaje de que Izquierda Unida va a ser garantía para los familiares" de las víctimas de los franquistas, en cuanto a la defensa de "los derechos humanos" en una provincia en la que "tenemos muchas fosas", pues Córdoba fue escenario de "un gran genocidio", de ahí que IU, con el objetivo de "construir un objetivo con dignidad", y para eso, según ha concluido, "necesitamos enterrar con dignidad" a las víctimas del franquismo.