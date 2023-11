Puente Genil abre sus puertas a la Navidad

Una gran multitud de personas se ha dado cita en la tarde de este viernes, 17 de noviembre, a lo largo de la Matallana y en el Paseo del Romeral para asistir a la inauguración del alumbrado navideño. A las 18:45 y bajo la mirada expectante de todos los presentes, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco; y el presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, pulsaban el botón del encendido de un millón de puntos de luz que ha provocado la sorpresa de todos los asistentes y un aplauso unánime.

El primer edil ha calificado este acontecimiento tan esperado en la comarca como “maravilloso” e hizo referencia al alumbrado como “un privilegio que le agradecemos a Ximénez Group, que siempre lleva el nombre de Puente Genil fuera de nuestras fronteras, y esperamos que esto sea también un gran impacto económico para la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo y Agricultura, Joaquín Reina, expresaba su alegría por el inicio de una temporada navideña que durará alrededor de siete semanas llena de actividades musicales y atractivos para consolidar a Puente Genil como “la punta de lanza de la Navidad”.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha felicitado al Ayuntamiento pontano y por Ximénez Group “para conseguir situar a Puente Genil en el mapa como destino turístico de cara a la Navidad junto a otras ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba o Vigo”.

Desde este viernes 17 de noviembre, el alumbrado artístico navideño se convierte en un atractivo turístico de primer nivel en el corazón de Andalucía. Motivos navideños exclusivos y otros elementos decorativos han sido la apuesta de Ximénez Group para esta edición.

Las creaciones más novedosas están presentes a lo largo de la Matallana y en la calle Don Gonzalo, los cuales contarán según el director de operaciones de la compañía, Francisco Jaén, con tecnología Ecogreenlux, “producto exclusivo, patentado y fabricado por Ximénez Group para la iluminación artística y decorativa de cualquier espacio con un menor consumo de energía y respetando el medio ambiente.

La inauguración del alumbrado ha encendido alrededor de un millón de luces led, cifra a la que habría que sumarle los puntos de luz que conformarán el espectáculo de luz y sonido que tendrá lugar un año más en el Paseo del Romeral y cuya fecha del estreno aún no se ha definido. El millón de puntos de luz se reparten en 270 arcos a lo largo de 77 calles del municipio, 90 farolas, ocho motivos agrupados, dos fachadas, ocho figuras de suelo, cuatro letreros, 840 guirnaldas y ocho proyectores.

El acto ha contado con la presencia de los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento, representantes del tejido empresarial, asociativo y comercial del municipio, junto a miles de curiosos que se congregaron desde momentos previos a la hora señalada en La Matallana para vivir un momento que desborda de expectativas al sector servicios y a la hostelería local. Tras la inauguración, el grupo de versiones Miss Gin ha amenizado el resto de la tarde-noche con un concierto en pleno Paseo del Romeral.

