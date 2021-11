Pozoblanco reutilizará las aguas depuradas para riego de zonas verdes y baldeo de calles

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha anunciado este miércoles la aprobación para que el Ayuntamiento pozoalbense pueda reutilizar el agua depurada por la EDAR del municipio para usos de baldeo y riego. Algo que no estaba permitido hasta la fecha y que ahora será posible tras dicha aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn). Según el regidor, supone “un decisivo paso adelante” en cuanto a la racionalización del uso y del gasto público.

El regidor ha explicado que esta concesión es un deseo histórico y a la vista de que la EDAR cumple ahora con los requisitos, ha sido en la actualidad cuando ha llegado la confirmación por parte de la CHGn. Según ha explicado el alcalde, la idea es que este agua depurada “se pueda reutilizar en las zonas verdes de la localidad, en las que estamos realizando un importante esfuerzo inversor en los últimos años, y en la limpieza de nuestras calles y plazas”. Cabello considera que “es una gran noticia que nos permite avanzar pues todos debemos entender que el agua es un bien preciado y que todos debemos utilizar con el mayor rigor y eficacia posible”.

El alcalde ha recordado los diferentes avances que se están produciendo alrededor de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y de su gestión en los últimos años. Lo más importante que hay sobre la mesa es su inminente ampliación después de muchos años de reivindicaciones históricas, con un coste de casi seis millones de euros que ya está aprobado y en fase de contratación tras la firma del convenio por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en diciembre de 2020. A ello se suma que la Confederación concedió también el año pasado la autorización de vertidos procedentes de la EDAR, una licencia que estaba sin efecto desde el año 2007. “En este asunto de la depuración de aguas residuales teníamos varios problemas que venían arrastrados desde muy atrás, pero estamos consiguiendo dar pasos adelante y confiamos en que pronto podamos contar con la depuradora que Pozoblanco necesita por su población y por su creciente industria”, ha concluido el alcalde.

