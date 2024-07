La plantilla y el presidente de Epremasa debaten en plena calle las condiciones del nuevo pliego

El presidente del comité de empresa de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), Francisco Moro, ha denunciado este miércoles algunos “incumplimientos” en las condiciones laborales de los trabajadores de la recogida de residuos sólidos urbanos en la provincia, y se ha encontrado con que el presidente de la empresa pública, Andrés Lorite (PP), ha bajado a rebatirle en la misma calle.

A título previo, Moro había expuesto, acompañado de una docena de trabajadores, que los actuales pliegos de condiciones, elaborados por la anterior corporación -gobernada por el PSOE- no reflejan adecuadamente las necesidades laborales y técnicas de los trabajadores, lo que afecta tanto a peones como a conductores.

Así, denunciaba que, en algunos circuitos, los camiones son conducidos por peones en lugar de conductores, y los peones que manejan maquinaria especializada no reciben la remuneración adecuada. La diferencia salarial entre peones y peones especialistas es de 150 euros.

Además, Moro ha destacado que los domingos se trabaja sin cobrarlos como festivos, y las rutas de trabajo han aumentado en extensión y tiempo, con algunos circuitos que ahora requieren entre 10 y 12 horas de trabajo diario, un incremento en la carga laboral sin la correspondiente remuneración que “es insostenible”, según el representante sindical.

Asimismo, ha lamentado la disparidad en las condiciones laborales entre las cuatro diferentes subcontratas que se hacen cargo del servicio de recogida en distintas zonas de la provincia y que, a su juicio, “crea un entorno de competencia desleal que perjudica a los trabajadores”. “La existencia de empresas que hacen ofertas extremadamente bajas afecta negativamente la calidad del trabajo y las condiciones laborales”, ha criticado el representante sindical, que ha apuntado que más de 300 trabajadores se ven afectados por estas condiciones laborales y la falta de equidad en la remuneración.

Lorite insiste en que los incumplimientos vienen de un pliego del anterior mandato

Mientras Moro terminaba su atención a los periodistas, el presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha bajado a la calle y se ha situado al lado de la protesta. En ese momento, Lorite se ha dirigido amablemente a Moro para indicarle que, aunque comprende su concentración, consideraba que estaban en el lugar equivocado, pues muchas de las cuestiones planteadas corresponden a “cuestiones de negociación colectiva con las empresas adjudicatarias de los servicios”.

Lorite también ha defendido que Epremasa está cumpliendo con sus compromisos, no tiene deudas pendientes y queestá pagando conforme a los pliegos anteriores. Sin embargo, reconoció la necesidad de actualizar los pliegos de condiciones y se comprometió a presentar un borrador en septiembre para que los representantes sindicales puedan revisarlo y hacer sus aportaciones.

Lorite también ha recalcado que la administración anterior tomó decisiones unilaterales, como la homogeneización de la recogida de basura durante siete días a la semana, sin consensuar adecuadamente con todas las partes implicadas. En este punto, ha asegurado que Epremasa paga a las empresas por recoger los domingos, y que, si los trabajadores no cobran por ello, es por una decisión de estas compañías.

Preguntado sobre si esto no es un incumplimiento del contrato y el pliego, Lorite ha manifestado que no lo considera así. “No es un incumplimiento del pliego. Ellos están cobrando a razón de lo que establecen los pliegos. Si no lo están pagando eso es una cuestión de relaciones laborales con los propios sindicatos, con los agentes sociales, en el ámbito de las empresas”, ha apostillado.

La conversación ha concluido con el compromiso de Lorite de proporcionar al sindicato los nuevos pliegos de condiciones en septiembre, y con su deseo de que CTA reconozca que “es la primera vez que se hace algo así”.