Los padres de los alumnos del Quercus de Venta del Charco, resignados ante la confirmación de su cierre

Resignación. Con ese sentimiento afrontan las familias de los alumnos del colegio Quercus, en Venta del Charco, el cierre de su centro educativo, confirmado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El pasado mes de febrero, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio y la alcaldesa de Cardeña, Catalina Barragán, iniciaron toda una campaña de movilización para evitar una decisión que, finalmente, ha acabado ocuriendo.

"Estamos mal porque, realmente, nadie nos ha notificado que el cierre se cerraba. Hicimos un último escrito a Imbroda [consejero de Educación de la Junta] pero no nos ha contestado. Tampoco ha querido volver a reunirnos y tras las últimas declaraciones ya supimos que el centro se cerraba sí o sí, por lo que daba igual lo que siguiéramos haciendo", explica la portavoz de la Ampa, María del Carmen Cano.

Para el próximo curso, cuatro niños que ya estudiaban en el centro formularon su matrícula y otros tres solicitaron admisión. Sin embargo, "dado que la decisión de la Junta era cerrar el colegio, el período de matriculación no se abrió por lo que los padre de esos niños no pudieron formular la matrícula".

El cierre del colegio ha obligado a que los padres de esos cuatro niños los hayan matriculado en el centro de Cardeña, traslado para el que la Junta se comprometió a poner un autobús a disposición de las familias que, aseguran, desconocer cuál será su itinerario. "A ver qué pasa el primer día de colegio y si alguien viene a recoger a nuestros hijos". La otra opción, que no barajan las familias, es que los menores usen el autobús que parte a las 7:30 de Venta del Charco.

Ahora comienza el trabajo en casa para crear en los niños el sentimiento de ilusión y ganas por acudir a un colegio que no es el suyo. "Estamos convenciéndolos de que van a ir a Cardeña y de que verán a niños que conocen para que entren con alegría". Sobre la promesas de la Junta, las familias no esperan nada. El Gobierno andaluz aseguró que, si aumenta la natalidad, el colegio volverá a abrirse. "Esto mismo pasó en Azuel y lleva años cerrao. Sinceramente, veo imposible que lo vuelven a abrir porque en el pueblo no va a quedar nadie. Pero bueno, hemos hecho lo imposible".

El PSOE critica que el Gobierno andaluz de PP y Cs haya consumado el cierre del colegio Quercus

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Lola Amo, ha criticado este miércoles que el Gobierno andaluz de PP y Cs "haya consumado el cierre del colegio Quercus de Venta del Charco" y ha lamentado que, "a pesar de que las familias del alumnado se han mostrado en contra del cierre, el BOJA del pasado lunes informaba de la supresión del centro educativo".

A juicio de Amo, "esto demuestra la falta de sensibilidad del Gobierno" que preside el Juanma Moreno, "y su nulo compromiso con el ámbito rural, ya que con esta decisión condena a Venta del Charco, porque cuando un colegio se cierra se muere un pueblo".

"Si la Consejería de Educación hubiera permitido la matriculación para el curso 2021/22 -ha asegurado-, el próximo año habría ocho alumnos en sus aulas", pero "tristemente PP y Ciudadanos siguen su hoja de ruta de desmantelar los servicios públicos, la sanidad y la educación pública en Andalucía".

Igualmente, la dirigente socialista ha afirmado que, con el cierre del Quercus, "vuelve a quedar claro que el Gobierno" de Juanma Moreno "no cumple lo que acuerda el Parlamento de Andalucía, que aprobó en Pleno que no se cerrase el centro educativo", lo que demuestra, según ha subrayado Amo, que "PP y Ciudadanos gobiernan de espaldas a la ciudadanía y al propio Parlamento".

En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cardeña, José Manuel Ruiz, quien ha criticado que la Consejería de Educación "no ha escuchado a las familias, no ha atendido sus demandas y ha acabado cerrando el colegio en contra de la comunidad educativa y en contra del deseo de todo un pueblo".

Ruiz ha añadido que "la lucha contra la despoblación y la defensa de nuestra educación pública son incompatibles con el cierre del colegio Quercus y con el desprecio a las familias, que querían y siguen queriendo escolarizar a sus hijos en este centro educativo".