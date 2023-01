Monturque acogerá una planta para aprovechar subproductos del olivar a partir de la biotecnología

La planta industrial que tiene el grupo cooperativo alimentario Dcoop en Monturque (Córdoba) comenzará a desarrollar la producción de Naturphenolive, una nueva firma para poner en el mercado a través de la biotecnología subproductos del olivar.

Este lanzamiento llega tras la alianza entre el gigante Dcoop y la compañía de innovación Biopharma. La primera dispondrá de su planta en Monturque para iniciar la actividad industrial de Naturphenolive, mientras que la segunda cuenta con un centro de investigación biotecnológico, que pondrá a la disposición de esta nueva iniciativa basada en la economía circular.

La participación es del 50 % cada parte y el objeto de la nueva sociedad es el aprovechamiento de subproductos del olivar para la obtención de productos de valor añadido de aplicación en agricultura, alimentación animal y humana.

Así, Dcoop y Biopharma Research han creado Naturphenolive en su apuesta por la innovación y desarrollo de nuevas soluciones que sustenten un sector agroalimentario más sostenible, basado en los principios éticos y de economía circular, según ha informado Econatur, grupo en el que se incluye la biotecnológica.

Esta alianza nace de un proyecto de investigación llevado a cabo en los últimos tres años entre ambas compañías, así como de las sinergias surgidas y la visión compartida de un modelo agroindustrial sostenible y el desarrollo de actividades empresariales éticas, mediante la búsqueda de modelos de revalorización que permitan, además de una alimentación más saludable, la conservación del medio y los recursos naturales.

Con la creación de Naturphenolive, Dcoop y Econatur señalan que refuerzan su apuesta por los principios de economía circular y principalmente, poner en valor y volver a incorporar a la cadena productiva, subproductos que se derivan de la industria del olivar.

El grupo alimentario Dcoop es uno de los principales grupos cooperativos alimentarios de España y la mayor productora oleica mundial, que integra a 75.000 socios agricultores, ganaderos y agroindustriales.

Por su parte, Biopharma Reasearch está integrada en el Grupo Econatur, que a su vez forma parte del holding empresarial LivePlant Biotech y se dedica a la innovación y desarrollo a partir de nuevos conocimientos en biotecnología y química verde. Econatur es una empresa pionera en su sector y aplica sus desarrollos innovadores a los sectores de la agricultura, alimentación y salud.

