La Junta concede el permiso definitivo para la nueva planta fotovoltaica de Espejo

Utrilla Hive S. L. ya tiene el permiso definitivo de la Junta de Andalucía para iniciar la construcción de una nueva planta fotovoltaica en Espejo, a pesar de la denuncia ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de la familia propietaria de los terrenos sobre los que se va a construir el proyecto. Este martes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el anuncio oficial firmado el pasado 5 de mayo por el delegado del Gobierno en Córdoba, Antonio Repullo, que certificaba que el proyecto disponía de todos los papeles en regla.

Esta planta fotovoltaica es un polémico proyecto que ha enfrentado a la familia propietaria de los terrenos, herederos del Ducado de Plasencia, copropietarios del castillo de Espejo. Ante la falta de acuerdo con los propietarios, Utrilla Hive inició un proceso para declarar el proyecto de interés público, algo que finalmente ha logrado. El Ayuntamiento de Espejo así lo ha avalado y finalmente la planta tiene todos los permisos en regla, salvo la licencia de obras del propio Ayuntamiento, para iniciar los trabajos.

La familia propietaria ha denunciado, no obstante, que parte de la documentación conseguida sería irregular, según publicó este periódico. Así por ejemplo señalan al informe arqueológico. En la documentación, la Junta señala que la Delegación Territorial de Cultura tiene un informe de una visita a la zona que señala que ya en 2010 no se encontraron restos en la zona, algo que otro informe de la familia contradice. El gobierno andaluz, no obstante, adjunta la salvedad de que en caso de que durante las obras se encuentren restos habrá que paralizar los trabajos e iniciar la correspondiente excavación.

La publicación en el BOJA abunda en la abundante documentación de todos los informes necesarios para iniciar la construcción de un proyecto de estas dimensiones, como un informe de impacto ambiental, del año 2018, también favorable. Además, se dispone de otro informe urbanístico del Ayuntamiento de Espejo, que también estaría en regla, según la publicación de este anuncio oficial en el BOJA.

Los actuales dueños de El Salobral son los herederos del Ducado de Plasencia, copropietarios también del histórico castillo de Espejo. Los aristócratas, dueños del Salobral y una de las cuatro ramas herederas de la anterior duquesa de Osuna, mantienen abierto un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra Utrilla Hive, la compañía que a través del Ayuntamiento de Espejo ha logrado que se declare de interés público el proyecto de construir un segundo parque solar fotovoltaico precisamente sobre estas tierras. La familia quiere seguir negociando pero esta declaración lleva directamente a la expropiación de 77 hectáreas.

De hecho, la publicación de este anuncio no da conformidad total a la obra. Ahora se abre un plazo de un mes para que los interesados o perjudicados puedan presentar un recurso de reposición contra el mismo, que iría dirigido a la Consejería de Presidencia, según señala la publicación en el BOJA.

Mientras tanto, sigue adelante la investigación del Seprona y la tramitación de la demanda judicial, que según la denuncia, señalaría a la arqueóloga que redactó el informe, ex secretaria general del PSOE en Espejo, donde gobiernan los socialistas.

Fuentes del gobierno andaluz consultadas por este periódico consideran que en el momento actual de tramitación y con todos los informes favorables no se puede dar otro paso que el de la publicación de este anuncio, que, señalan, da garantías jurídicas a todas las partes.