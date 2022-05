La Junta asegura que hay inversores interesados en comprar la planta de Zumosol

La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, ha visitado este jueves a los trabajadores y trabajadoras de Zumosol, a quienes ha confirmado que existen posibles inversores interesados en la adquisición de la fábrica de Palma del Río. “Hay algunos, hemos tenido incluso reuniones con algunos compradores pero no es tan fácil. Se necesitan una serie de condicionantes que ahora mismo no se dan pero en la medida que podamos vamos a propiciar que haya un comprador” para que “este conflicto se resuelva de la mejor manera posible”, dijo.

Blanco recordó que la Consejería lleva trabajando un año en el conflicto y ha mantenido distintas reuniones con la representación sindical y con las empresas implicadas, Zumos Palma -perteneciente al fondo turco Toksoz- y Cegeplas. “Si Zumos Palma no quiere seguir manteniendo la empresa puede presentar un ERE, hacer las indemnizaciones correspondientes y liberar a los trabajadores, lo que no pueden es tener esta situación que para mí es inhumana”, afirmó.

La titular de Empleo hizo hincapié en que “lo que no puede ser es que una comarca con una industria buena, estable, con empleos de calidad se vea desmantelada, desguazada como si no tuviera valor” y destacó el esfuerzo de los trabajadores por defender su empleo y mantener las instalaciones.

La consejera coincide con CCOO en que la mejor opción “sería que hubiera un comprador que estuviera interesado en hacerse cargo de ellos” porque “no queremos que la empresa haga un ERE y expulse a los trabajadores. Lo suyo es que haya un comprador que tenga la suficiente fortaleza para hacerse cargo de esta mercantil”.

La secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, añadió que “son ya 12 nóminas las que se les adeudan y la situación es grave y no solo para Zumosol sino para toda la comarca, que se puede resquebrajar si no tenemos una solución pronta a la situación de la fábrica que no solo afecta a los 38 trabajadores y trabajadoras sino que ya está teniendo efectos en otras empresas, para empezar en LCG Fruit, que está en preconcurso de acreedores, y vamos a perder mucho en la comarca cuando hace más falta nunca la industria”.

El presidente del comité de empresa, Fernando Trujillo, hizo un llamamiento a la ciudadanía palmeña para que se sume a la manifestación que realizarán mañana viernes, con salida a las 19:00 de la avenida Alfonso XIII y llegada a las puertas del Ayuntamiento.