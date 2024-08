Ya hay fecha para la esperada Feria del Queso de Zuheros

Los amantes del queso ya tienen fecha para señalar en el calendario, del 19 al 21 de septiembre. El municipio cordobés acogerá la XXI edición de su Feria del Queso Villa de Zuheros, el tradicional evento quesero que reúne a miles de visitantes cada año.

Ha sido la propia quesería organizadora del evento la que se ha encargado de anunciar la fecha para la nueva edición a través de sus redes sociales. Como cada año la degustación de estos productos se realizará junto al Castillo de la localidad.

Además, en cada edición la Feria cuenta con distintas actividades que colaboran a promover el producto gastronómico así como resaltar el patrimonio quesero del territorio nacional. Estas actividades serán también comunicadas próximamente, así como las queserías.

El pasado año el evento contó con 40 variedades de quesos, de cabra, de oveja, frescos semicurados, pasta prensada o con leche de vaca en multitud de recetas y formas. Los asistentes podrán informarse sobre la elaboración de los productos y degustar cuantos quiera. Una oportunidad única que cada año atrae a miles de visitantes de toda la geografía española a una localidad de unos 600 habitantes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!