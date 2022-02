Graban a un lince por las calles de Montoro

Ocurrió en la tarde noche del pasado 9 de febrero. El montoreño Antonio Mendoza grabó a un lince ibérico corriendo ante su vehículo, cegado quizás por las luces del coche. Eran las 19:30, aproximadamente, cuando el animal, posiblemente despistado y hambriento, se adentró en la ciudad.

El vídeo está grabado en la carretera N-420, la antigua, que se ha quedado como una especie de ronda de circunvalación en Montoro junto al Guadalquivir. El animal corre por la calzada hasta que finalmente salta al pretil y desaparece por la maleza, en una zona a la que llega el río Guadalquivir.

La presencia de linces en el casco urbano de municipios de la provincia, especialmente de la zona del Alto Guadalquivir, es cada vez más habitual. No obstante, pocas veces se pueden ver con tanta nitidez. En pueblos como Adamuz, muchos linces hambrientos acaban entrando en los gallineros, algo que ha generado la indignación de muchos vecinos, que denuncian los destrozos.

En diciembre, una manada de jabalíes también fue vista por las calles de la ciudad de Córdoba. Los expertos ambientalistas aludían a la falta de alimento en la sierra a causa de la sequía como causa por la que los animales decidían adentrarse en el casco urbano en busca de comida.

