El Gobierno prepara la licitación del nudo eléctrico de Lancha para renovables tras el cierre de Puente Nuevo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ), “avanza” en los concursos de “transición justa” en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias y Galicia con el fin de otorgar derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos de renovables que se ejecuten en zonas vinculadas al cierre de centrales térmicas de carbón.

En concreto, el gabinete dirigido por Teresa Ribera ha iniciado la fase de información pública de las bases reguladoras del concurso del nudo de Lancha, en Córdoba; y a abierto la consulta pública previa de los concursos de Narcea y La Pereda en Asturias, y de Meirama en Galicia, tal como ha detallado el Ministerio en una nota de prensa.

Estos concursos en Andalucía, Asturias y Galicia forman parte de una segunda oleada de concursos en nudos de transición justa tras la experiencia previa del nudo Mudéjar 400 kV en Andorra (Teruel), donde la instalación de renovables vino acompañada de “múltiples proyectos industriales, agroalimentarios y del sector servicios”, con una creación de empleo “superior” al afectado por el cierre de la central térmica de carbón.

En el caso del concurso del nudo de Lancha 220 kV, permitirá desarrollar nuevos proyectos de energías renovables en los once municipios de la zona del Convenio de Transición Justa de Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba), afectada por el cierre de la central térmica de Puente Nuevo, en Espiel.

El Instituto de Transición Justa ya lanzó en junio del año pasado la consulta pública previa para la celebración del concurso. Este concurso beneficiará a los municipios de Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente Obejuna, La Granjuela, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba.

Asimismo, el concurso de Narcea 400 kV tendrá lugar en la zona del Convenio de Transición Justa del Suroccidente, vinculada al cierre de la central térmica de Narcea en Tineo, mientras que el de La Pereda 220 kV, relacionado con el proceso de transformación de la central homónima de Mieres, afectará a la zona del Caudal del Convenio de Transición Justa del Valle del Caudal y Aboño.

El concurso de Narcea beneficiará a seis municipios, que son Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Salas y Tineo. Por su parte, el concurso de La Pereda estará abierto a proyectos en otros seis municipios, caso de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

Adicionalmente, se ha iniciado la consulta pública previa para tramitar el concurso del nudo de transición justa de Meirama 220 kV, que beneficiará a los cinco municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de Meirama: Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia.

También en Galicia, el Gobierno declarará la futura subestación de Maciñeira 400 kV como nudo de transición justa. La capacidad de acceso de evacuación a red eléctrica de la subestación, cuya construcción está prevista en las modificaciones puntuales de la Planificación con horizonte 2026 ahora en tramitación, se concursará para la zona del Convenio de Transición Justa de As Pontes, formada por 14 municipios: As Pontes, As Somozas, A Capela, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, San Sadurniño, Vilalba y Xermade.

Estos concursos priorizan los proyectos que minimizan la afección ambiental y maximizan los beneficios socioeconómicos locales para mitigar el impacto del cierre de las centrales. Se suman además a otros instrumentos de apoyo ya desplegados para las zonas, como convocatorias de ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo, a pequeños proyectos de inversión y a proyectos municipales y de infraestructuras.