Emproacsa dejará de aplicar los recargos por consumos excesivos de agua

El municipio de Aguilar de la Frontera ha acogido hoy una nueva reunión del Comité de Sequía, encuentro encabezado por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que se ha celebrado con el objetivo de analizar la situación actual de los distintos embalses de la provincia, “siendo la principal novedad la salida de situación de emergencia del pantano de Iznájar, que pasa a situación de alerta”.

Así lo ha explicado Fuentes, quien ha continuado explicando que “el volumen embalsado en esta infraestructura hidráulica del sur de nuestra provincia es, según los últimos datos, de 266,25 hm3, lo que representa un 28’93% de su capacidad total”.

“De este modo, y como consecuencia del fin de la situación de emergencia en la Zona Sur, se procederá a dejar de aplicar, con carácter automático, los recargos por consumos excesivos, conforme a los umbrales que se determinaron en el Plan de Gestión de Riesgo por Sequía de Emproacsa”, ha matizado Fuentes.

Según el también presidente de Emproacsa, “esta decisión se toma, además, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ordenanza provincial reguladora de medidas excepcionales como consecuencia de la sequía aplicables a los servicios supramunicipales relacionados con la gestión del ciclo integral hidráulico en nuestra provincia”.

“La medida que hoy adoptamos afecta a un total de 30 pueblos y 110.000 usuarios, cuyos vecinos que tengan un consumo incluido en los bloques 3 y 4 verán que su recibo baja. Son ya 10 los municipios en los que se ha aplicado la medida, y en los 20 restantes se harán próximamente”, ha continuado.

En cuanto al escenario actual de cada uno de los pantanos, Fuentes ha informado de que “el embalse de Martín Gonzalo continúa en situación de normalidad, acumulando un total de 14,54 hm3 de agua embalsada, cifra que supone un 70’95% de su capacidad”.

“Sierra Boyera se encuentra en situación de prealerta, con 27,75 hm³ y al 70’3% de su capacidad total; mientras que el embalse de Puente Nuevo está al 30% de su capacidad total, con 84,6 hm³ de agua acumulada”, ha apostillado Fuentes.

No obstante, ha insistido el presidente de la Diputación de Córdoba, “si bien es cierto que tras las lluvias acumuladas durante Semana Santa el escenario cambió de manera muy significativa, no nadamos en la abundancia por lo que se hace necesario insistir en que hay que ser cautos y responsables en el consumo”.

Fuentes ha hecho hincapié así en que “hay que prestar atención al consumo, haciendo un uso responsable y eficiente de este recurso, tanto en la esfera pública como en la privada, con la vista puesta, por ejemplo, en las fugas en piscinas que hacen que se pierdan muchos hm³ de nuestros pantanos”.

“Todas las medidas que se pongan en marcha son necesarias para no volver a pasar por momentos tan complicados como los vividos en los últimos meses en los pueblos del norte de la provincia; unas medidas que requieren de grandes inversiones, además de, como ya se ha señalado, apelar al uso responsable de este recurso”, ha remarcado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha explicado que “solamente en la zona sur necesitamos 40 millones de euros de inversión para sustituir los grandes corredores, a lo que se suman otros 40 millones para la zona norte. Tuberías enterradas que necesitan revisarse para evitar pérdidas importantes de agua”.

En este sentido, Fuentes se ha referido a la necesidad de abrir el debate en Europa “como bien ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al reivindicar recursos para nuestra comunidad” y ha reivindicado un plan hidrológico europeo y un comisario con competencias en agua.

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, ha querido remarcar “la necesidad de evidenciar un compromiso social ante la escasez de agua. Hemos recuperado niveles pero la experiencia nos lleva a ser comedidos y consecuentes con el uso de este bien tan preciado”.

Desde Emproacsa se lanzan consejos a la ciudadanía con los que concienciar sobre la importancia del uso eficiente del agua. Dichos mensajes nos recuerdan la importancia de ducharse en lugar de bañarse, de cerrar el grifo mientras no sea necesario, no usar el inodoro como papelera, usar los electrodomésticos cuando estén llenos o no regar durante las horas de más calor.