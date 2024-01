Empresarios y sindicatos se suman a la petición de Junta y Diputación para reclamar mayor potencia eléctrica en la provincia

Los empresarios y los sindicatos mayoritarios se han sumado a la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para reclamar las infraestructuras que otorguen mayor potencia eléctrica a la provincia de Córdoba, específicamente, a las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. Las reivindicaciones que sobre este asunto venía haciendo cada administración y agente social se han unido este martes en una mesa de reuniones donde han escenificado la unidad para reclamar al Gobierno que incluya sus alegaciones para la provincia de Córdoba en el Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 que actualmente se tramita. A esta reclamación esperan que se sume la Subdelegación del Gobierno en Córdoba y que la respuesta del Ejecutivo central sea admitir las peticiones de Córdoba.

Todos los actores de esta reivindiación coinciden en señalar que la actual situación de falta de capacidad para generación eléctrica y la deficiente calidad del suministro eléctrico en la zona norte de Córdoba lastran a este territorio, donde se ven afectados tanto ciudadanos como empresas, con el abandono de proyectos en la zona ante la imposibilidad de contar con la potencia eléctrica adecuada.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía propuso en su día como solución definitiva la ejecución de una línea de 400 kilovoltios (kv) que conectase Carmona (Sevilla) con Hornachuelos (Córdoba), pasando por el norte de la provincia para bifurcarse en forma de Y hacia extremadura y hacia Castilla la Mancha. Esa idea quedó fuera de la planificación actual del Gobierno central, por lo que se propuso una solución provisional para el Plan 2021-206, que pasa por apoyar la distribución en la subestación de Llerena (Badajoz), para dar servicio a la zona del Guadiato y del Valle de los Pedroches, pasando de los 66 kv actuales hasta los 132 kv.

Esta solución transitoria ha quedado inicialmente fuera del Plan 2021-2026 presentado por el Gobierno, por lo que la pasada semana presentaron alegaciones tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la Cámara de Comercio para que se incluya. Y, en el horizonte de trabajo para el futuro Plan de 2025-2030, se reclamará que se ejecute la línea de 400 kv que cruce desde Sevilla al norte de Córdoba, como solución definitiva a la falta de potencia eléctrica en la provincia cordobesa.

“Esperamos la respuesta del Gobierno a las alegaciones y confiamos en que sea afirmativa”, ha dicho el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, acompañado del presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, el presidente de CECO y la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, el secretario general de UGT, Vicente Palomares, y la secretaria general de CCOO, Marina Borrego.

Empresarios y sindicatos, unidos en la reivindicación

El presidente de la Diputación ha aplaudido el “consenso” con los agentes sociales alrededor de esta reivindicación. “Córdoba no puede esperar”, ha dicho Fuentes, para insistir en que el Gobierno recoja la solución provisional de redoblar la línea de Llerena y en un futuro se trabaje por “la autopista estructural con capacidad” para que se lleven a cabo los proyectos de generación de energía fotovoltacia que actualmente no podrían volcarla en la red existente. “Vamos a llamar a la puerta del Ministerio”, ha avanzado sobre conversaciones sobre este asunto con el Gobierno.

En la misma línea, Antonio Díaz ha destacado la importancia de la infraestructura eléctrica para la implantación de empresas e industria en la zona norte de Córdoba y ha aplaudido “el diálogo social que funciona en Córdoba. Vamos a trabajar de la mano por un objetivo de desarrollo económico para la provincia”.

Sin poder concretar proyectos que se han echado atrás para instalarse en la provincia ante la falta de red eléctrica, Díaz sí ha señalado los de generación de energía fotovoltaica que no cuentan con capacidad de absorción de esa energía en la actual infraestructura, además de proyectos puntuales relacionadas con la generación de biomasa.

“La falta de electricidad está matando al Guadiato”

Desde UGT, Vicente Palomares ha indicado que “agentes sociales y económicos estamos juntos para conseguir objetivos. No es una cuestión política para arrojar a ninguna administración ni partido. Es una cuestión de interés para la provincia. Y tendrán que añadirse a esta mesa más instituciones”, ha confiado, en referencia a la Subdelegación del Gobierno.

Palomares ha puesto el símil de la falta de agua que sufre el norte de Córdoba con la de la electricidad, si bien esta última “no la detectan y no saben que los está matando”. “La zona del Guadiato es un páramo industrial (...) es como una persona enganchada a un respirador pero el problema es que no hay dónde enchufar y se va a morir. No podemos permitir que esa zona se quede descolgada de oportunidades por falta de energía”, ha advertido.

Y, en la misma línea, desde CCOO, Marina Borrego, ha reiterado la generación de empleo y desarrollo económico que se está frenando por falta de capacidad en la infraestructura eléctrica de la zona. “Es una reivindicación histórica”. Y sobre el territorio que sufre la falta de agua y de luz, como es el norte de la provincia, ha destacado que “cuando no tenemos ni agua ni luz, parece la Cañada Real de Madrid, somos pobres de necesidad. Estamos despoblando la zona norte”. Y ha confiado en que la unión de administraciones y agentes sociales obtenga resultado en esta reivindicación: “Unidos conseguimos cosas para Córdoba”, en referencia a la Base Logística del Ejército de Tierra, que se construirá en la capital tras un proyecto respaldado desde la unión institucional.