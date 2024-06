Denuncian la posible creación de un colegio rural agrupado entre tres pueblos de Córdoba

La agrupación socialista de Pedroche ha denunciado, a través de una nota de prensa, la posible creación de un colegio rural agrupado que integraría a los alumnos de los municipios de Pedroche, Torrecampo y El Guijo. La propuesta ya ha sido trasladada a la delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, José Francisco Viso, quien la ha valorado “positivamente” por el delegado José Francisco Viso.

Un colegio rural agrupado es un centro educativo constituido por un pequeño grupo de escuelas rurales incompletas situadas en localidades diferentes, donde se imparte Educación Infantil y Primaria. A efectos administrativos es una escuela, aunque esté formado por varias escuelas individuales, en tanto están coordinadas bajo la misma estructura administrativa, compartiendo recursos y profesores.

En esta nota de prensa, el PSOE afirma que la reunión de los tres alcalde y el delegado fue el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta 14 de junio cuando la propuesta ha sido conocida por el partido socialista de Pedroche ante una pregunta de su portavoz, Pedro de la Fuente. El alcalde de este municipio, Juan Ignacio Romero, “explicó que la idea partió de un concejal de su equipo de gobierno que, a su vez, es profesor en el CEIP Simón Obejo y Valera”, un centro educativo de Pedroche.

La inspectora de educación “ya ha informado que los servicios de aula matinal o comedor no están asegurados con este cambio, ya que depende de la demanda”, explica el PSOE, que recuerda que “si la unión permite un mayor número de alumnos, el servicio se podría implantar en cualquiera de los pueblos participantes”.

Por su parte, desde el sindicato CCOO-Enseñanza Córdoba entienden que “no hay necesidad de hacer este paso ahora mismo, ya que la oferta educativa está asegurada para estos centros para los próximos años al no haber peligro en las matriculaciones”. Se informa que “la solución no solo pasa en obtener recursos económicos, sino que es más importante tener una propuesta educativa de calidad para que el alumnado no tenga que irse a colegios de Pozoblanco”. Además, se hace hincapié en que “no hay propuesta clara, ni a la población ni al profesorado, donde no se ha contado con los claustros para tomar esta decisión, para informarles o para pedirles sugerencias”.

A día de hoy, sostiene el PSOE, “no existe un riesgo inminente para estos colegios, la Junta no ha anunciado el cierre de centros ni ha propuesto el cambio a colegio rural agrupado, el cual se podría retomar cuando realmente se estime oportuno”. Para De la Fuente, “demasiado complejo es el asunto como para tomarlo a la ligera, no informar debidamente a los ciudadanos y ciudadanas, y gestionar el cambio de forma apresurada”. En los próximos días se celebrará el último Consejo Escolar del curso y será ahí cuando se apruebe este cambio.

Por ello, desde el grupo socialista han pedido “transparencia y responsabilidad” y ha invitado tanto al equipo de gobierno como a la comunidad educativa a tener tantas reuniones informativas como sean necesarias para que al final se tome una decisión consensuada “entre las familias y los profesores”.