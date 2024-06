El Defensor denuncia el silencio del Ayuntamiento de Hornachuelos ante una queja por una actividad sin autorización

El Defensor del Pueblo Andaluz ha denunciado el silencio y la falta de respuesta del Ayuntamiento de Hornachuelos en tiempo y forma ante una queja sobre actividades llevadas a cabo sin autorización municipal y, asimismo, la falta de contestación al propio Defensor al pedir una contestación al respecto.

Ante ello, desde la oficina del Defensor se recuerda al Ayuntamiento de Hornachuelos “la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que responda expresamente el escrito presentado por la promotora de la queja”.

Los hechos se refieren a que se había presentado queja ante el Defensor aludiendo a que, en el verano anterior, en 2022 “se llevaron a cabo unos espectáculos musicales en el restaurante del Río Bembézar, ”Río Secreto Aventura“, sin contar con la autorización municipal correspondiente para ello”. La queja exponía que “citaba las intervenciones hechas por miembros del gobierno local en el pleno del Ayuntamiento de Hornachuelos de fecha 28 de julio de 2022 sobre la iniciativa de la corporación de tomar medidas coercitivas al respecto”.

Ante ello, la promotora de la queja ante el Defensor, en abril de 2023 “presentó en el registro telemático municipal solicitud de información sobre la concreción de las medidas anunciadas por dicho Ayuntamiento, y desde entonces aseguraba no haber recibido respuesta alguna”.

Así, el Defensor acordó admitir a trámite la queja presentada y “solicitar a esa administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, el escrito presentado por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto”.

No obstante y “a pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 4 de septiembre y de haber reiterado la misma, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo”, constata el Defensor. Por lo que, “de tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja”.

Finalmente, el Defensor recuerda al Ayuntamiento de Hornachuelos sus “deberes legales” y “la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a la solicitud de información presentada por la parte afectada con fecha 11 de abril de 2023”.