Critican la “desinhibición” de la Junta en materia de exhumaciones y reparación de memoria histórica

La Plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba aglutina a diferentes asociaciones, colectivos y sindicatos de la provincia de Córdoba que trabajan en pos de la recuperación de la memoria histórica y de la reparación a las víctimas de la dictadura franquista ha aprovechado el Día de la Memoria Histórica para hacer balance de las políticas memorialistas oficiales, y para demandar una mayor implicación a la Junta de Andalucía.

En un comunicado, la plataforma recuerda que la mayor parte de los trabajos realizados el último año lo han sido sin la presencia de la Junta de Andalucía, ya que han sido proyectos presentados en los años 2017 y 2018 a la Junta, que los aprobó y público en el BOJA, pero “sin financiación y sin estar presente en ellos”. Así, explican, se están llevando a cabo exhumaciones de fusilados en Aguilar de la Frontera (a través de la FEMP, Diputación Provincial de Córdoba, Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera); Cabra (FEMP, Ayuntamiento de Cabra); Monturque (Diputación Provincial de Córdoba) y Puente Genil (Diputación Provincial de Córdoba y Ayuntamiento de Puente Genil).

“En una provincia con más de 12.000 personas desaparecidas, la Junta de Andalucía sólo ha participado a lo largo de la legislatura con dos contratos menores en toda la provincia (de 18.000 euros) teniendo un presupuesto de 6 millones para toda Andalucía que no ha ejecutado”, critican en el texto, que remarca que en Córdoba sólo se han realizado las muestras de ADN recogidas en 2019 (un proyecto que ya encontraron en marcha) y en una intervención del 2017 en Santa Rita (Castro del Río).

Además, lamentan que no se ha declarado ni un solo lugar de memoria nuevo de los muchos catalogados. Por todo ello, exigen una vez más a las administraciones (“y a la Junta de Andalucía en particular por su abultada desinhibición”) la exhumación de las fosas del franquismo, que son “una verdadera vergüenza nacional para todo país que pretenda ser democrático”. “Un gobierno autonómico que pasa por moderado y que dice trabajar para todos los andaluces no ha demostrado en la práctica nada de ello”, afirma la plataforma.

Además, demandan que el movimiento memorialista participe e impulse los trabajos de exhumación de fosas en todas las fases del proceso, así como la dignificación del espacio mortuorio de las fosas y su entorno inmediato, y la realización inmediata de pruebas de ADN a familiares y restos óseos de los/as represaliados/as utilizando para ello los recursos existentes tanto en las universidades públicas, el Instituto de Anatomía Forense Andaluz como en el Servicio Andaluz de Salud de ámbito provincial o comarcal, o cualquier otro sistema eficaz, con una base de datos de los represaliados y familiares.