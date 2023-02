Los colegios rurales de Córdoba tienen el transporte y el aula matinal más caros de Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un informe sobre los colegios públicos rurales de la comunidad autónoma, donde a partir de una investigación propia, con cuestionarios y visitas in situ a las ocho provincias en el curso 2021/22, realiza una radiografía de la situación de estos centros educativos.

La provincia de Córdoba cuenta actualmente con diez colegios rurales en los municipios de Iznájar (2), Fuente Obejuna, Hornachuelos, Obejo, Rute, Valsequillo, Priego de Córdoba, Puente Genil y La Victoria. Cada uno de estos colegios tiene una media de cuatro sedes en distintas aldeas, señala el informe.

En el estudio 'La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas', entre otras cuestiones, se pone sobre la mesa el coste de distintos servicios en los colegios rurales. Y la provincia de Córdoba destaca por tener el transporte y el aula matinal más caros con respecto al resto de Andalucía, mientras que, en el lado opuesto, los colegios rurales cordobeses tienen el menor coste en el servicio de comedor.

Así, respecto al coste del transporte, en los centros rurales de Córdoba el precio es de 48 euros al mes por alumno, mientras que la media andaluza se sitúa en 20 euros y en provincias como Almería, Cádiz y Málaga es gratuito.

En relación al “precio declarado del aula matinal”, en los colegios rurales de la provincia cordobesa se paga una media de 25 euros -el mayor coste de Andalucía-. La media en la comunidad autónoma es de 16 euros, con provincias como Granada que el coste es de 9,51 euros. El Defensor apunta que el precio del servicio aumenta cuanto mayor es el tamaño del colegio.

En cuanto al servicio de comedor, Córdoba es la provincia que tiene un precio más barato en los colegios públicos rurales. Los centros cordobeses tienen un coste medio de 30 euros al mes para este servicio, mientras que el resto de provincias andaluzas lo supera con Huelva como la provincia con el mayor coste por el comedor, con 114 euros.

En su informe, el Defensor del Pueblo Andaluz pone de relieve que en la provincia de Córdoba, resulta relevante la baja cifra de alumnos en colegios públicos rurales que cursan la ESO en comparación con la existente en el resto de etapas educativas. También se percibe un número de matriculados en Educación Especial relativamente bajo. La provincia de Córdoba destaca por tener un alto porcentaje (90%) de colegios con alumnado que necesita cubrir necesidades educativas especiales o con desconocimiento de la lengua española.

En las encuestas realizadas, se valoran los servicios del personal del centro con un sobresaliente en ocho de los diez centros, siendo de notable en el resto. Y se apunta que en la provincia de Córdoba, más del 75% del alumnado de los colegios públicos rurales asiste a actividades extraescolares.

El informe 'La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas' acredita la calidad educativa que se imparte en los 106 centros, con 346 sedes de la comunidad autónoma, pero advierte sobre la necesidad de su continuidad para evitar la despoblación territorial. El Defensor del Pueblo Andaluz ha entregado esta semana el informe sobre los colegios rurales en el Parlamento de Andalucía.

