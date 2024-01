Un bar sin licencia, que molesta a los vecinos y que un ayuntamiento no clausura

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maezto, se ha mostrado “sorprendido” por la respuesta recibida a una queja de una vecina por parte del Ayuntamiento de La Guijarrosa, en la provincia de Córdoba, por los horarios de un bar del municipio que además carece de licencia. La vecina ha acudido al Defensor del Pueblo tras haber presentado varias denuncias contra un establecimiento que, asegura, abre a las 6:00 de la mañana y cierra a la 1:00. A primera hora, señala, es el lugar de reunión habitual de los cazadores del pueblo, que usan la terraza “como si fuera de día”. El establecimiento cierra también muy tarde “con una terraza que corta la carretera” y hasta un tablao flamenco.

El Ayuntamiento ha respondido a la queja de la vecina, tramitada por el Defensor, y ha admitido que el establecimiento carece de licencia municipal ni para la actividad principal de bar ni para la terraza de veladores. Hace dos años fue denunciado por la Policía Autonómica.

“Desde esta perspectiva únicamente cabe concluir que se ha denunciado una actividad sin licencia y, por tanto, que se puede calificar como 'clandestina', calificativo reiteradamente utilizado por la jurisprudencia”, relata el Defensor en un extenso expediente. A Maeztu le resulta “verdaderamente sorprendente” la respuesta que ha dado el Ayuntamiento, que no solo no ha decidido adoptar medidas para cesar o clausurar el establecimiento mientras no tenga licencia, sino que “viene a justificar su permisividad y tolerancia” en que “es el único sitio de esparcimiento, reunión y convivencia, del que disfrutan actualmente las personas mayores del municipio, siendo los más perjudicados por enfrentamientos entre terceros”, según el relato remitido por el propio Consistorio

En el expediente, el Defensor tampoco sale de su asombro cuando lee que el equipo de gobierno de La Guijarrosa quiere “tratar como legal a este establecimiento sin licencia” después de haberle “dado indicaciones a la gerente para que cumpla los horarios establecidos en la normativa para establecimientos con licencia, ofreciendo una especie de 'carta de legalidad momentánea' para que parezca lo que hasta el momento no es -un bar con licencia-, al menos hasta que no obtenga su legalización”, señala.

Es más, le parece “verdaderamente singular” que la Alcaldía “haya tomado la iniciativa de mantener una reunión con el colectivo de cazadores y empresas del sector agrícola que visitan el establecimiento en la franja horaria que va de las 6:00 a las 9:00” de la mañana “con el fin de que tomen conocimiento del perjuicio que generan tanto a vecinos como al propio establecimiento, acordando que se reduzca la permanencia de personas en la plaza que acuden al establecimiento en esa franja horaria”, según cita textualmente a la respuesta del Ayuntamiento. “Es decir, que se pide a los clientes de un establecimiento hostelero sin licencia que mantengan una actitud cívica, o que reduzcan su presencia, pese a que la actividad a la que acuden, mientras no obtenga licencia y calificación, no es legal”, insiste el Defensor.

“Comprenderá ese Ayuntamiento que a esta Institución le resulte paradójica esta situación pues lo que hubiera podido esperarse de esa Alcaldía, sobre todo después de haber recibido la denuncia de la policía autonómica y de la vecina, es la incoación del preceptivo procedimiento administrativo sancionador y la clausura del establecimiento de bar hasta que hubiese obtenido la legalización preceptiva”, urge Maeztu, que insiste en que la propia Alcaldía reconoce “el perjuicio” que la actividad está generando a los vecinos.

“En consecuencia, mientras la actividad no se haya legalizado, no vemos razón alguna para mantenerla abierta”, concluye el Defensor, que reclama al Ayuntamiento una clausura inmediata si es que todavía no ha conseguido otorgarle la correspondiente licencia.