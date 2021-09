Ambrosio da por hecho que habrá más candidatos para liderar el PSOE de Córdoba, además de Ruiz y Campos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y exalcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, ha dado este lunes por hecho que se presentarán más candidatos para liderar el partido en la provincia que los dos que hasta ahora han anunciado tal intención, el actual secretario general, Antonio Ruiz, y la edil en el Consistorio de la capital cordobesa Carmen Campos, la cual ha pedido a Ambrosio su apoyo, aunque ésta no se lo dará hasta no conocer "su proyecto" y "equipo".

Así lo ha señalado Ambrosio en rueda de prensa, detallando que fue el pasado viernes cuando la propia Carmen Campos le comunicó por teléfono su intención de optar a la Secretaria General del PSOE cordobés, opinando Ambrosio que ello "está dentro de lo que toca hacer en este momento" en su partido, pues están "en pleno proceso precongresual y es lógico y razonable que se quieran promocionar con algo de tiempo aquellos compañeros que quieren optar a la Secretaría General".

Ambrosio, que no ha aclarado si ella también presentará o no su candidatura para dirigir el partido en la provincia, ha explicado que en la conversación telefónica que mantuvo con Campos aplaudió "su gesto", al opinar que "el compromiso hay que demostrarlo muchas veces con la acción y no solo con la palabra".

En este sentido, Isabel Ambrosio ha dicho estar "completamente convencida que en los próximos días, en las próximas semanas, cuando toque, habrá más anuncios de candidaturas de compañeras a optar a la Secretaria General del partido a nivel provincial".

En cuanto al apoyo que le pidió para su candidatura Carmen Campos, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha afirmado que su respuesta fue "que en política yo no apoyo a nombres y apellidos, no apoyo a personas, apoyo a proyectos y a equipos que me convenzan, que estén en sintonía con aquello que defiendo y en lo que creo", de modo que, "hasta que no conozca el proyecto de Carmen Campos y el equipo" que la acompaña, "no me voy a manifestar".