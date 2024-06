Yolanda Díaz da un tirón de orejas al PSOE en Córdoba: “No se puede ser zurdo sin querer reducir la jornada laboral”

Aunque el mercurio ha dado un mínimo respiro durante la jornada de este sábado, en el salón de actos del Palacio de Congresos de Córdoba, la temperatura era superlativa. Este ha sido el lugar elegido por Sumar para su acto de campaña en la capital de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio y en el que el partido que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha pedido el voto queriéndose diferenciar, y muy mucho, de su socio, el PSOE.

Díaz ha llegado a Córdoba tras un mitin en Madrid mientras que Alberto Núñez Feijóo se ha dado citado en la tierra de ambos, Galicia, en un acto al que ha acudido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde el escenario ha respondido, en primera instancia, al líder de los populares, quien hoy ha asegurado que el Gobierno de España “vende el país y quiere acabar con él”. Y para ello, Díaz ha sacado del baúl algunos datos de la última legislatura del PP: “Récord de paro del 27%, salario mínimo interprofesional, pensiones y el IPREM, congelados, además de recortes en la sanidad y la educación”.

También ha querido responder al PSOE, que este sábado en Valladolid ha pedido el voto de los “zurdos”. Y lo ha hecho sin levantar el freno, mostrando las incongruencias, a su juicio, de considerarse de izquierdas “pero no derogar la Ley Mordaza, querer bajar los impuestos a las eléctricas, no subir el IPREM y no querer reducir la jornada laboral”. Por ello, la vicepresidenta ha sacado pecho de su partido y de su capacidad de influencia dentro del Gobierno de España. “¿Vosotros pensáis de verdad que si no estuviera Sumar se habría reformado el despido para las personas con discapacidad? Nunca ante se había tocado. ¿Pensáis que se habrían acabado los copagos en nuestro país? ¿Pensáis que se hubiera sancionado a las aerolíneas?”, se ha preguntado Díaz.

En materia de bienestar social, ha adelantado el trabajo que se está desarrollando desde la Mesa de Diálogo Social para reformar la jornada laboral, reduciéndola sin que esto afecte al sueldo. Además, ha prometido que su partido cambiará el control horario en las empresas. “Eso sí que es ser patriota y español”, ha dicho la vicepresidenta, que ha anunciado que hará una gira por Andalucía, una vez que finalice la campaña electoral, “para levantar este proyecto de país que tenemos la obligación de sacar adelante”.

Por otro lado, se ha referido a la necesidad de una reforma fiscal y a la subida de los precios de la cesta de la compra, y ha vuelto a insistir en el diseño de un impuesto que grave a las grandes distribuidoras del país, “que son las que se están forrando, y no los agricultores ni los ganaderos, que están vendiendo sus productos por debajo del precio de producción”.

Para todo ello, Díaz ha pedido el voto para Sumar. “Necesitamos fuerza. Hemos demostrado que sabemos gobernar, que lo hacemos mejor y que somos el corazón del Gobierno”, ha lanzado, preparando de nuevo otro dardo a su socio: “¿Qué hace el PSOE? Nosotros somos pocos pero sabemos muy bien a quiénes representamos”. Y recuperando la mala pasada que esta semana le jugó un micrófono abierto, ha mandado “a la mierda” a la política “que recorta derechos”. “Hasta aquí hemos llegado. Y hay que decirlo con alegría, con fuerza y sin insultar a nadie”.

Menciones a figuras políticas de la izquierda de Córdoba

Previa a la intervención de Díaz, la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inma Nieto, ha recordado a figuras de la política de la izquierda de Córdoba como Julio Anguita, Ernesto Caballero, Elena Cortés y Alba Doblas; mientras que ha celebrado la reducción de las peonadas y “el bien” que a Andalucía ha hecho Díaz, “aunque queda mucho por hacer”. Nieto ha recurrido a la parte más emocional recordando “a aquellos hombres y mujeres decididos que, en momentos clave, decidieron dar un paso adelante”.

La primera, Elena Cortés -que se encontraba entre el público-, “consejera de Fomento en Andalucía que no sé cuántos desahucios paró ni cuánto peleó por la movilidad sostenible”. La segunda, Alba Doblas, exconcejala del Ayuntamiento de Córdoba y política activa en la elaboración del texto legislativo en materia de transexualidad.

Y para el 9 de junio, Nieto ha pedido votar llenos de “Orgullo en defensa de los hombres y mujeres, y por el fortalecimiento del sistema público de sanidad”.

Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha definido a Córdoba como “un pueblo luchador y trabajador, el pueblo de Anguita y de Ernesto Caballero”, y ha sacado a la palestra el año sin agua potable en el norte de la provincia y la falta de especialistas en el Hospital de Montilla y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del de Cabra. Además, ha condenado la propuesta de la Junta de Andalucía de cobrar a los andaluces para entrar a museos y enclaves culturales “mientras rechaza una tasa de un euro a los turistas”. “El PP solo habla de la Ley de Amnistía cuando este partido amnistió a 30.000 defraudadores de Hacienda y en un único Consejo de Ministros, José María Aznar indultó a 1.400 personas”.

Santiago también ha querido dejar claras las diferentes entre Sumar y PSOE, “el hacer y el prometer”, y ha criticado que los socialistas “no se atrevan a enfrentarse a los poderes económicos. ”Para el PSOE nunca es un buen momento para la subida del salario mínimo ni para aprobar la reforma laboral. Sumar no necesita cinco días para reflexionar y para saber que hay que tomar medidas“, ha concluido.

Palestina, en el centro del mitin

El reciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España también ha estado muy presente durante este mitin de Sumar, formación que ha defendido que gracias a su impulso, la propuesta ha salido adelante. “Ahora debe hacerlo también la Unión Europea”, ha pedido el candidato de Sumar a las elecciones europeas Florent Marcellesi.

Además, ha avisado que “algunos que ven que la ecología vende se quieren pintar de verde, y nos quieren imitar”, en referencia al PSOE, pero lo hacen “bastante mal, porque no pueden pretender ser héroes del clima y ampliar aeropuertos, construir megacasinos o llenar El Cabril de desechos nucleares”, de modo “que nadie se equivoque, el 9 de junio el voto verde está en Sumar”.

Sobre esta cuestión, el también candidato Manu Pineda ha mostrado su estupor ante la decisión del Gobierno de retirar de manera definitiva a su embajadora de Buenos Aires después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, no se disculpara después de llamar “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El candidato ha recordado que el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, “ha ofendido a la vicepresidenta y, aunque para nosotros es una medalla, se ve que no es suficiente para romper relaciones con un genocida”.

Por último, Pineda ha dicho que en su formación están “en política, en primer lugar, para defender los intereses de la clase trabajadora”, con “más y mejor empleo, con unas jornadas que permitan vivir, que no vivamos para trabajar, sino que trabajemos para poder vivir y que no tengamos esas jornadas en las que nuestros hijos solo nos vean en fotos”, y por eso “necesitamos que los fondos de Europa sirvan para mejorar la vida de los trabajadores, en el centro de trabajo y en la casa”.