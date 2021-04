Vox denuncia que el Ayuntamiento "no ha pagado ni va a pagar" 300.000 euros en ayudas al taxi previstas en 2020

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el Consistorio "no ha pagado ni va a pagar" los 300.000 euros previstos en ayudas a los taxistas pendientes del año 2020, marcado por la pandemia de la Covid19 y las consecuencias que esta ha tenido sobre el sector.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha recordado que el plan de choque municipal preveía una partida de 129.000 euros para la instalación de mamparas en los taxis y, además, se aprobaron unas enmiendas propuestas por Vox al presupuesto de 2020 con 120.000 euros y 3.000 euros, respectivamente. Sobre este asunto, Badanelli preguntó en la comisión de Movilidad municipal y, según ha explicado, la respuesta fue que "no se ha pagado ni un duro".

"Este Ayuntamiento ha dado cero euros al sector del taxi. Ni las ayudas del plan de choque, ni la enmienda de Vox al presupuesto ni las ayudas al sector para vehículos eléctricos", ha indicado. "No se han pagado ni se van a pagar. En el peor año que ha pasado el sector del taxi, este Ayuntamiento no le ha dado ni un duro", ha reiterado.

Para Vox, este asunto ejemplifica que "esto es el PP en Córdoba, esto son los engaños del gobierno y esta es la forma de gobernar, decir que sí a todo porque no van a cumplir nada". A su juicio, "están engañando a los cordobeses en el peor momento de su vida", que ha vuelto a señalar la respuesta que el gobierno local le ha dado a su grupo al preguntar sobre las ayudas a los taxistas, "reconocido por el concejal de Movilidad (Miguel Ángel Torrico) que no se les va a pagar" porque "no ha dado tiempo a ejecutarlo y se han perdido" esas ayudas.

Paula Badanelli ha avanzado que el grupo municipal de Vox va a "ir revisando cada partida del plan de choque del Ayuntamiento" para comprobar qué se ha cumplido "y que den explicaciones" a la ciudadanía.