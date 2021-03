Así se vería el Ever Given en el Guadalquivir a su paso por Córdoba

Un buque más grande que la Mezquita y más largo que el estadio de El Arcángel. Tan largo que no cabría entre el Puente Romano y el Puente de Miraflores. Y, aunque el Guadalquivir a su paso por Córdoba hace tiempo que dejó de ser navegable, entretiene bastante usar la imaginación y el entretenimiento que proporciona la herramienta Ever Given Ever Ywhere, creada por un usuario de internet para colocar el gran carguero en cualquier lugar del mundo.

La web salió este lunes, coincidiendo con la resolución a seis días de angustia tras los que finalmente el famoso barco fue remolcado con éxito y ha desbloqueado en canal de Suez, una de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

Y es que el macrobuque tiene un calado de más de 17 metros para poder transportar hasta 20.388 contenedores. Vaya, un pedazo de navío que en Córdoba no tiene parangón. Solo hay que ver su envergadura entre los dos puentes más céntricos de la ciudad. O un poco más al sur, junto al mirador del río, el avión de Miraflores y el estadio Municipal El Arcángel, que se queda corto comparada con el gran carguero.

Y es que ni el estadio, ni la Plaza de Toros, ni la Mezquita. En Córdoba parecía no haber infraestructuras con una envergadura similar a la del carguero Ever Given, hasta que el tuitero @RafakeGomeh dio con una que nadie esperaba: las naves de Colecor que construyó Rafael Gómez 'Sandokan'.