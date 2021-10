Urbanismo acondiciona como aparcamiento el entorno del campo de fútbol de la Asomadilla

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba está acondicionando el entorno del campo de fútbol de la Asomadilla como aparcamiento provisional, intervención previa a la conexión de la Ronda Norte con la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, una de las actuaciones pendiente para poder abrir el tráfico el conjunto del trazado de la Ronda Norte municipal; apertura que será inminente, apunta el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes.

Una vez se culmine el refuerzo de señalización y se culmine la instalación de los semáforos previstos se procederá a la apertura del último tramo de Ronda Norte municipal pendiente, que permitirá únicamente la salida de vehículos desde Ingenerio Ruiz de Azúa hacia Madres Escolapias y Ronda Norte.

Además, se reforzará la señalética de la zona y se incorporará un paso de cebra frente a la entrada sur Parque Asomadilla, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

