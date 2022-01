La subdelegada niega “discriminación” del Gobierno a Córdoba y recuerda los fondos para la base logística, turismo y monumentos

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha negado "discriminación" del Ejecutivo central a Córdoba tal y como criticaba este lunes el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Torrico, al conocer que un proyecto municipal de comercio no ha obtenido la subvención del Gobierno con fondos europeos Next Generation.

Sobre ello Valenzuela ha sostenido que "el Gobierno de España está cumpliendo con creces con la ciudad de Córdoba y si de algo no se nos puede acusar en ningún momento es de discriminar a Córdoba por el color político de quien gobierna. No lo voy a consentir porque no es verdad y no se sostiene" ha dicho, para recordar las inversiones de fondos provenientes del Gobierno en Córdoba como la instalación de la base logística del Ejército de Tierra, para el sector turístico y la rehabilitación de monumentos.

En ese sentido, la subdelegada ha recordado que Córdoba va a acoger una de las inversiones mas importantes de estos fondos europeos con la implantacion de las base logística del Ejército de Tierra. Una ciudad que la semana pasada fue beneficiada con dos líneas de ayudas de estos mismos fondos para el turismo y para la rehabilitación de monumentos importantes en la ciudad como el Templo Romano, el Alcázar o la ermita de Santa Clara, una inversión que alcanza casi los 6 millones de euros. Y que yo sepa el gobierno municipal es el mismo", ha puesto sobre la mesa, por las críticas de Torrico.

Ante las acusaciones de "discriminación" del Gobierno central a Córdoba, Valenzuela ha manifestado "mi sorpresa y mi indignación por las declaraciones de Torrico donde se afirma que el Gobierno de España ha discriminado a la ciudad de Córdoba en el reparto de los Fondos Next Generation. Esto no puede sostenerse ni un minuto por parte de los responsables municipales de esta ciudad".

Sobre el proyecto de comercio presentado por el Ayuntamiento que no ha obtenido los fondos por parte del Gobierno, Valenzuela ha indicado que, "si en este caso no se han hecho bien las tareas, no se ha presentado un proyecto suficientemente competitivo como para poder traer a Córdoba esta inversión, pues lo que hay que hacer es un ejercicio de autocrítica y de rigor, y apostar por mejorar en las próximas ocasiones que se presenten, que serán varias puesto que los fondos europeos tienen que ir llegando en distintas fases". Por ello, ha aconsejado a Torrico "que se ponga a esta tarea y deje de echar balones fuera".