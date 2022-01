El Gobierno deniega 2,8 millones de fondos europeos para un proyecto de comercio del Ayuntamiento de Córdoba

El Gobierno de España ha comunicado al Ayuntamiento de Córdoba la negativa a la petición de este de 2,8 millones de euros provenientes de fondos europeos para llevar a cabo un programa de actuación en el sector del comercio de la capital.

El Ayuntamiento de Córdoba concurrió al programa de ayudas del Gobierno denominado 'Apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentarios y canales cortos de comercialización' dotado con 103 millones de euros para los ayuntamientos de todo el país. El gobierno municipal de Córdoba presentó una petición de 2,8 millones de euros para sufragar el proyecto 'Córdoba Digital: un Comercio innovador y competitivo'. Y el pasado 4 de enero le ha sido notificada la resolución del Ministerio denegando dicha ayuda, según ha informado el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico.

"Lamentablemente, una vez más (...) Córdoba ha sido excluida", ha criticado Torrico sobre la decisión del Gobierno que, según ha señalado, se ampara en que el Ayuntamiento no previó una cofinanciación para el proyecto de comercio, algo que cuando se presentó el proyecto no se exigía. "Se presentó aceptando las reglas de juego y ha sido a posteriori rechazada porque no aportábamos cofinanciación" ha dicho aludiendo a que en el momento de presentar el proyecto no figuraba dicho requisito.

Para Torrico, el Gobierno ha planteado estas ayudas "haciendo trampas porque no decía todas las condiciones para optar a esas ayudas". "Este es el tercer golpe" que según el gobierno municipal da el Gobierno al Ayuntamiento de Córdoba, en referencia a ayudas denegadas para el proyecto de actuación en zonas desfavorecidas, ayudas otorgadas sobre la iluminación navideña y su vinculación con el turismo que sí se llevó una ciudad como Vigo, y ahora esta denegación de financiación al proyecto sobre el sector del comercio.

Por ello, el PP como grupo municipal presentará una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el 18 de enero en la que solictará que el Gobierno de España rectifique sobre la denegación de estos fondos europeos.