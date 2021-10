Así se consigue una sentencia para que los niños que llegan a España dejen de ser invisibles

Desde 2018 hasta marzo del pasado año, un total 85 mujeres llegaron con 95 niños a las costas andaluzas de manera irregular. Estos datos han quedado registrados gracias al proyecto Ödos en el que Lorena García es diputada sexta de la Junta del Colegio de Abogados de Córdoba. Por esto y por el trabajo de Lorena se ha conseguido que un juez de Montilla haya ordenado inscribir en España a una niña de 19 meses que nació en Argelia y que llegó con su madre en julio de este año.

Si esta niña no hubiese sido inscrita, sería "invisible" como tantos otros niños que llegan con sus madres al país y desaparecen. En este caso, la madre llegó de Camerún buscando ir a Europa "como la mayor parte de las mujeres que llegan a nuestro país, no quieren venir aquí, simplemente quieren llegar a Europa, sobre todo a Francia porque hablan mejor el idioma", explica Lorena. La mujer embarazada dio a luz en mitad del viaje, en Argelia. Sin embargo, la niña no fue inscrita en ninguno de los dos países. El motivo por el que la mayoría de mujeres no lo hacen es "por miedo porque han escapado del país", explica esta mujer, sin la que no habría sido imposible conseguir esta sentencia pionera.

Finalmente, esta mujer y su hija llegan en julio al proyecto Ödos, que las aloja en una casa en Montilla, Córdoba. La encargada de este, según ha explicado Lorena, es quien convocó al Colegio de Abogados de Córdoba, a donde pertenece ella; al Consejo de la Abogacía y al juez que instruyó el caso, con motivo de encontrar una solución. Es en este punto en el que Lorena explica el papel fundamental del fiscal Fernando Santos. "Siempre que tengo dudas le pregunto a él, entonces propuse hablar con él", detalla.

La necesidad de inscribir a esta niña era importante ya que "si no estás inscrito, no existes" por lo que "no das lugar a ningún derecho". El problema de encontrar un marco legal, ya que "humanitariamente había muchas ganas", fue resuelto por Fernando Santos. "Le llevé toda la documentación y me dijo que tenía un hueco y que lo podía instar como Ministerio Fiscal", y así lo hizo. Santos lo solicitó en el juzgado de Montilla y el juez inscribió el auto. "Ödos busca mover el corazón del juez que tiene que inscribirlo" y, de esta manera, gracias a la lucha del programa, se ha logrado imponer la primera sentencia pionera.

El programa

El programa Ödos surge por iniciativa de EMET Arcoiris "que se empezó a dar cuenta de que las mujeres subsaharianas, en su mayoría vienen huyendo de la situación en su país y trayéndose a las niñas para salvarlas de la situación de sus países", donde, por ejemplo, existe la mutilación genital.

Por ello, empezaron "a pelear por estas mujeres" y en 2018 crean el programa Ödos y en 2019 empezaron a colaborar con el Colegio de Abogados de Córdoba y la Fundación de la Abogacía Española. El programa está dividido en dos partes, en la primera, llevan a las mujeres y sus hijos al centro que tienen en Montilla, "donde descansan, se recomponen, cogen confianza y comienzan a hacer cursos" durante tres meses. En ellos aprenden cosas básicas como prácticas de educación del país, dietas cotidianas, talleres de educación sexual y sobre todo "que tienen dignidad y que su cuerpo no es una moneda de cambio", señala Lorena.

Por otra parte, cuando pasa este periodo, otras entidades que colaboran se encargan de ellas y de sus hijos e hijas, así como de llevarlas a otros lugares. De esta manera, les hacen un seguimiento y ya que tienen identidad no pueden perderse. "Si desapareces, sé que has desaparecido porque sé dónde te he dejado la última vez", algo que no ocurre cuando llegan sin identidad y son víctimas de la trata de blancas. Al no estar inscritos, llegan y son secuestradas sin que nadie se entere y "si nadie las echa de menos, nadie las busca". Esto es lo que intentan combatir desde el programa.

Ahora "tienen un control absoluto dentro de España" y podrán estar seguros de tener a alguien que sigue sus pasos y que sí las echaría de menos si desaparecen. "Esto se aplica a los niños que han desaparecido", a los conocidos como niños invisibles pero que a Lorena no les gusta llamarlos así porque "si no ves algo, no sabes que tienes que cuidar de él". Niñas y niños que, junto con sus madres, ya podrán tener una identidad y una vida.