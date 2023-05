Sadeco registra un 10% más de adopciones de animales pero alerta del abandono de camadas

Las adopciones de los animales que viven en el Centro de Bienestar y Sanidad Animal de Sadeco se han incrementado hasta un 10% en el primer cuatrimestre de este año.

Según datos facilitados a este periódico por la empresa municipal, de enero a abril, un total de 420 animales fue adoptado por particulares y por protectoras: 362 perros y 58 gatos.

Esta cifra supone un 10% más con respecto al mismo periodo del pasado año, cuando 381 animales encontraron un nuevo hogar, de los que 339 fueron perros y 42, gatos.

A pesar de estos datos, desde Sadeco alertan de dos circunstancias que siguen siguiendo habituales. Por un lado, el abandono de animales. Actualmente, en el Centro de Bienestar y Sanidad Animal de Sadeco hay 352 animales, de los que 200 son perros, 130, gatos; 12, equinos, y diez, caprinos.

Y, por otro lado, la empresa municipal apela a la responsabilidad de propietarios de animales dado el incremento de camadas que llegan al centro como consecuencia de no esterilizar a sus mascotas. A diferencia del resto de mascotas, los cachorros menores de tres meses no pueden reservarse a través de la web de Sadeco y solo pueden adoptarse acudiendo al centro.

Sin embargo el abandono sigue siendo habitual para muchos animales y queda mucho trabajo por hacer.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!