Ruta del Caimán en kayak por la Velá de La Fuensanta: dónde y cuándo apuntarse

El barrio de La Fuensanta celebra desde este jueves su tradicional Velá en honor a Nuestra Señora de La Fuensanta. De nuevo, la plaza que lleva su nombre se llenará de fiesta, música, campanitas y atracciones hasta el próximo domingo, con actuaciones para todos los gustos. Pero hay una actividad que, año tras año, es todo un éxito: la Ruta del Caimán en kayak por el río Guadalquivir.

Con esta edición ya son 13 las rutas que el Club de Piragüismo Córdoba organiza con motivo de la Velá de la Fuensanta. En total, estos paseos en piragua se realizarán durante los días 8, 9 y 10 de septiembre. Las inscripciones pueden realizarse a partir de este jueves a las 19:00 en el Centro Naútico Municipal.

¿Quiénes pueden participar? Todas las personas mayores de 18 años y menores a partir de los ocho que vayan acompañados de su padre, madre o tutor legal. No obstante, queda a criterio de la organización impedir el embarque de quienes, aún teniendo la edad permitida, no se consideren aptos para este paseo debido a su peso, estatura o envergadura. Tanto para los adultos como para los menores, es obligatorio saber nadar.

Las inscripciones son presenciales y quienes acudan sólo podrán apuntar a dos personas como máximo. Aunque la participación es gratuita, desde la organización se solicita únicamente la aportación voluntaria de un kilo de alimentos no perecedero que irá destinado al Banco de Alimentos Medina Azahara.

En total se harán 15 paseos en piragua. Entre el viernes y el sábado se harán 12: a las 10:00, a las 11:30, a las 13:00, a las 16:30, a las 18:00 y a las 19:30. El sábado, las travesías comenzarán a las 10:00, a las 11:30 y a las 13:00. Quienes participen deberán estar en el Centro Naútico Municipal 15 minutos antes del horario de salida. De no ser así, perderá su derecho a participar.

