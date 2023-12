Renuncia a su acta de concejala la edil de Hacemos Córdoba Carmen García

La concejala de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital Carmen García Ballesteros ha renunciado a su acta como edil. Así lo ha anunciado este viernes 29 de diciembre, vinculando su decisión a motivos personales y familiares.

El siguiente en la lista que Hacemos Córdoba presentó a las elecciones municipales y al que, por orden, le correspondería decidir si acepta el acta de concejal es José Carlos Ruiz, integrante de Izquierda Unida.

En una comunicación este viernes, Carmen García Ballesteros ha anunciado “lamentablemente mi retirada como concejala de Podemos en la coalición de Hacemos Córdoba. A mi pesar, mi situación personal y familiar ha cambiado significativamente desde el dí en que, con entusiasmo, me presenté a las primarias de Podemos para las elecciones municipales”, ha dicho. “La salud es lo primero y la familia imprescindible”.

Sobre su faceta política, ha querido dejar claro que “mi compromiso político con Podemos sigue siendo el mismo desde su fundación” y ha desvinculado su retirada de las decisiones que en las últimas semanas ha llevado a cabo la formación morada. “Quiero dejar claro que respaldo la hoja de ruta recién aprobada por la militancia y las decisiones tomadas por la dirección estatal de Podemos. Podéis estar seguro de que la energía y el tiempo del que disponga será parareforzar la organización en Córdoba”.

En su adiós al Consistorio tras seis meses como concejala, Carmen García Ballesteros ha agradecido a los cordobeses “su voto con el que me situaron en el Ayuntamiento. He comprobado la intensidad del trabajo municipal y estoy segura que la persona que me ha de sustituir lo hará con la dedicación que nuestra ciudad y ciudadanía se merece”.

Por su parte, el portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento, Juan Hidalgo, ha agradecido en nombre de las seis formaciones políticas que conforman esta coalición “el trabajo y la honestidad que Carmen ha demostrado en estos seis meses y en la construcción del proyecto ilusionante que es Hacemos Córdoba”. Le ha deseado “la máxima de las suertes” y ha asegurado que seguirán contando con su ayuda como compañera por el proyecto político desde otros espacios.