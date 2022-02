Renfe lanza un nuevo enlace Avant-Ave de Puente Genil a Madrid

Puente Genil y Herrera tienen un nuevo enlace Avant-AVE hasta Madrid. Así lo han señalado fuentes de Renfe a este periódico. Este miércoles desde el PP de la localidad denunciaban que se había suprimido la combinación que salía del municipio a las 7:51 haciendo escala en Córdoba y llegando a la estación de Atocha las 10:27.

Este viernes, los vecinos del municipio cuentan con un nuevo enlace que los llevará hasta la capital. En esta ocasión el Avant sale a las 7:23 y llega 9:52. A la hora de escribir este artículo, el tren para el lunes 21 ya estaba completo.

La eliminación de la primera combinación, muy recurrida por los usuarios, hizo que el PP de la localidad señalara que llevaría al Congreso de los Diputados "para exigir una reposición". Esta opción supone un abaratamiento de los costes, ya que ambos billetes se compraban conjuntamente y con su eliminación, los usuarios debían de hacerlo individualmente, según explicaban desde Renfe. Sim embargo, dos días después, ya pueden contar con un nuevo enlace.

Además, el horario continúa siendo similar al anterior, saliendo este nuevo tren media hora antes que el de la antigua combinación. De esta manera el horario, como señalaba el PP, "perfecto para realizar gestiones". Algo que no sucedía con la opción individual -que quedaba al haber suprimido la antigua combinación- con un primer Avant a las 9:38 y llegando en AVE a las 11:56. Ahora, los vecinos de la localidad cordobesa pueden continuar viajando a Madrid con un buen horario que les permite aprovechar la mañana y de una manera más económica.

